卓榮泰：鄭麗君承受兩國利益 壓力大到聲音都微微顫抖

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
卓榮泰今天率副院長鄭麗君與祕書長張惇涵舉行「台美關稅談判說明記者會」。記者黃婉婷／攝影
卓榮泰今天率副院長鄭麗君與祕書長張惇涵舉行「台美關稅談判說明記者會」。記者黃婉婷／攝影

台美歷經9個月的關稅談判，至今取得階段性成果。行政院卓榮泰今天指出，今天是賴清德總統上任第20個月，行政院副院長鄭麗君有一半時間都在準備談判；他深深感受到鄭麗君在談判過程的壓力，還數度在與他講話時聲音微微顫抖，因為鄭麗君承受兩國國家利益在做最終的折衷協處，「但她做得相當好」。

卓榮泰今天率副院長鄭麗君與秘書長張惇涵等人舉行「台美關稅談判說明記者會」，回顧整個對美應變時程。他說，2024年10月，美國大選仍在進行，台灣已感覺到新的國際情勢轉變，因此成立經濟外交工作小組，2024年11月隨即成立台美經貿專案小組，自那時便展開密集工作。

卓榮泰提到，為應對關稅衝擊，行政院在美方宣布對等關稅政策後，隨即提出情境推估；在4月3日以後的10天，他與總統、秘書長進行逾20場次的行政院會議、產業座談和媒體溝通，總統也連續2天在府內邀請ICT產業及傳產產業，並做出重要原則宣示，最終提出880億元產業支持方案，也就是編在特別預算的930億元。

回顧談判過程中，台灣提出「黃金計畫」，卓榮泰提到，這是由副總統蕭美琴所提出，並將計畫製作的閃亮亮，讓美國總統川普能一眼看見；鄭麗君則提出「台灣模式」，由產業自主投資搭配政府運用信用保證，各2500億元，兩者不同，寫成5000億元是絕對的錯誤，也會讓後續談判產生不必要困擾。

「我都形容我們過的台灣空間跟美國時間。」卓榮泰說，談判期間行政團隊挑燈夜戰，且由總統親自領軍，對鄭麗君的體力是極大考驗，壓力也相當大，近來外界曾敘述鄭麗君最後一次哭是在45歲，但談判過程中他從未看見鄭麗君哭，卻時常和他對話時聲音微微擅抖，因為鄭麗君承受兩國利益，在做最終折衷協處，也做得很好。

卓榮泰提到，面對這麼大的談判，很重要的是毅力和耐心，鄭麗君會將中英文字字比較、每項條文都仔細對照，對所有事情的專注投入，沒有超人耐性無法達成；比較各國談判條文內容，我方豐富且完整，也面面俱到，因此取得較好的戰略地位，往後還有貿易協定要繼續談判，府院會給予全力支持。

行政院秘書長張惇涵指出，昨天鄭麗君在機場給了他一個擁抱，並說了一句「兄弟」，這兩個字的背後道盡一段辛苦故事，也代表著談判代表的壓力與責任與國人的生，也反映出國家實力；他眼中的鄭麗君從未喊苦，因為各行各業更辛苦。  

張惇涵表示，整個談判過程中，行政團隊全程掌握並做出全盤考量，鄭麗君率領的團隊也全力以赴，包過總統府、國安會、行政院及各部會，也與產業座談，政府、民間皆全員投入；我方赴美時，時常看到其他國家租下一整層樓，而府院則零時差投入對美談判工作，陪伴的總是總統提供的燒餅加蔥蛋和永和豆漿。

如今，談判獲得階段性成果，張惇涵指出，也達到基於國家利益、產業利益、糧食安全、國民健康四原則，也達到當初設定的平衡台美貿易逆差、深化台美在科技國安等多元合作兩個目標，這不只是團隊的努力，更是讓世界看見台灣，世界需要台灣，台灣會是世界民主供應鏈最可靠堅實的夥伴。

