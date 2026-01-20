農產品市場交易法修正 危害交易秩序最高罰30萬元

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會三讀通過「農產品市場交易法」條文修正案，謀取不正當利益或對市場交易秩序造成危害者，將可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。記者劉學聖／攝影
立法院會三讀通過「農產品市場交易法」條文修正案，謀取不正當利益或對市場交易秩序造成危害者，將可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。記者劉學聖／攝影

立法院會今天三讀通過「農產品市場交易法」部分條文修正案，明定農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益或對市場交易秩序造成危害者，將可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

民進黨立委陳亭妃、邱議瑩、陳瑩提出「農產品市場交易法」部分條文修正草案，立法院經濟委員會1月7日完成初審，全案在今天完成三讀程序。

現行條文規定，農產品交易不得壟斷、操縱價格或故意變更質量，謀取不正當利益，本次修法納入「對市場交易秩序造成危害」等文字，明定任何人不得故意散播影響農產品交易價格、市場交易秩序的謠言或不實訊息。

至於相關罰則部分，如果對市場交易秩序造成危害，可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，領有許可證者將廢止許可證；如果故意散播影響農產品交易價格、市場交易秩序等謠言或不實訊息，足以損害農產品運銷秩序，則可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

此外，三讀條文也規定，農民團體共同運銷的集貨場，所需用的土地視同農業用地，用地應專供農產品共同運銷集貨場使用，其房屋稅減半徵收。

針對農產品批發市場所需公有用地，三讀條文明定，政府應該優先出租、依公告現值讓售或以其他合作方式提供，其所需用私有土地由各地主管機關協助洽購、依法申請徵收、租用或以其他合作方式取得，並得使用依法編訂的農業用地。

三讀條文也規定，前項租用或以其他合作方式取得的私有土地，以國營事業土地為限，而且應該經過中央主管機關核准，其使用期限不得少於20年，用地應該專供農產品批發市場設置及經營使用，非經主管機關許可不得變更使用。

