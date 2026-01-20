快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台南蘭花業者利多，立院鬆綁核准條件進駐花卉園區。圖／聯合報系資料照片
台南蘭花業者利多，立院鬆綁核准條件進駐花卉園區。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀「農業科技園區設置管理條例」修正案，增訂第15條之1條文，這次修法核心在於解決台南蘭花園區業者，因為花卉創新園區所面臨的身分限制，讓修法前已有進駐事實的業者比照辦理，確保其權益。

民進黨立委陳亭妃高度關注此議題，陳亭妃表示，目前進駐壁蘭花卉創新園區業者共68家，其中自然人及獨資商號達40家，多為長期在地經營的小型蘭園，依農業科技園區設置管理條例規定，園區事業應為依公司法組織的股份有限公司，導致小型私人企業進駐時面臨極大困難。為顧及既有業者信賴保護，才會提出修法，納管前經台南市政府核准進駐者，得續依原核准資格條件進駐。

三讀條文明定，地方農業科技園區於修正條文施行前，經主管機關依規定報經行政院核定納入為主管機關管理之園區者，其納入管理前原核准進駐的園區事業，得繼續依其原核准進駐的資格條件進駐園區，不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。

除身分保障外，陳亭妃更關注後壁蘭花原始業者的繼承問題。她指出，許多業者正處於二代接班的關鍵期，因法規僵化導致無法順利繼承，將嚴重打擊業者進駐園區的權益。

修法後，關於繼承問題也訂有新規，如果園區業者已有發生繼承事實的情事，為落實對農民信賴保護及維護產業安定，前項核准進駐園區的事業屬自然人或獨資商號者，發生繼承事實或贈與配偶或直系血親二親等內卑親屬，由繼承人或受贈人申請進駐園區時，也不受現行條文所定園區事業組織型態規定的限制。

繼承人 修法 陳亭妃

