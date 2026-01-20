快訊

柯文哲批免費營養午餐騙選票 黃瀞瑩加碼轟：背後是營養縮水

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員黃瀞瑩。本報資料照片／記者陳正興攝影
民眾黨北市議員黃瀞瑩。本報資料照片／記者陳正興攝影

北市宣布115學年起轄內公私立國中小營養午餐全面免費，前市長、民眾黨前主席柯文哲稱是民粹政治、騙選票。民眾黨議員黃瀞瑩則不談政治而是政策，她認為，制度愈是完善，才不會出現「免費背後是營養縮水。」

黃瀞瑩日前喜獲麟兒，昨在臉書透露，已經有家長們告訴她，營養午餐免費後，「品質」會不會被忽略？也有家長認為，未來有沒有可能排擠其他教育資源？「我現在要談的，不是政治，而是政策。」

她說，首都扮演著全台政策領頭羊的角色，蔣萬安市長的態度，將影響政策的執行。因此，市府必須更負責任地向市民保證，「營養午餐不只免費，也會讓家長、孩子免操心品質與資源排擠問題。」

黃瀞瑩也呼籲並提醒市府，一是「提出負責任的預算規畫與評估，確保教育經費零排擠」，擬定餐費訂價與調整機制，確保午餐品質；二是「優先使用國產、在地食材」，強化食農教育、落實食材可溯源與登錄機制，也避免高鈉、高熱量加工食品，逐步增加友善環境與動物福利之食材。

她指出，三是「改善第一線廚工待遇，確保營養師人力」，通盤檢視校園廚房設施、設備是否老舊需汰換。免費不等於免操心，市府應該讓供餐制度健全，才能讓家長更放心。

