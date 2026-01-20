蔣萬安午餐免費騙選票？她比較柯文哲曾推2政策：不值得嗎？

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨台北市黨部日前舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（左）稱台北市長蔣萬安推動營養午餐免費是民粹政治，騙選票非常有用。本報資料照／記者葉信菉攝影
北市前市長、民眾黨前主席柯文哲批北市長蔣萬安營養午餐免費政策，是「民粹政治、騙選票非常有用」。國民黨議員游淑慧說，民進黨罵，她可以理解；但柯文哲酸又是為什麼？因為大家心裡都很清楚，「這是一個重要、而且切中需求的政策。」

游淑慧也舉過去柯文哲大力推動的市場改建、蓋社宅為例，她認為「住得起、也要活得好」，鮮奶與營養午餐所花經費，不到社宅興建成本的5％，卻能讓廿、卅萬名孩子與父母直接受益。這樣的預算投入，真的不值得嗎？

還有如果連興建果菜市場、漁市場都可以花個一、兩百億元，怎麼會覺得一年花一、廿億元，讓孩子每天在學校沒負擔吃一餐飯，是浪費？

游提到，在當前台灣現實下，把錢花在孩子身上、花在支撐年輕父母身上，多數人都會認為「再多都不為過」。尤其台北市「住不易」，也「活艱難」，房價高、物價高，各項人力與服務成本都高。過去北市花在社宅興建上的成本上千億，未來的管理、維護、折舊成本更是難以計算。雖然實際受益人數，可能不到五萬人，但很少有人去質疑「值不值得」。因為大家都理解，為了讓年輕人住得起台北，再多預算，也只能咬著牙做。

游淑慧也提到，蔣萬安的營養午餐政策，從政策面看，蔣萬安的學童政策，無論是「喝鮮奶」或「營養午餐」，現任議員不分藍綠白，多數都是支持與肯定的；從政治面看，這更是難得一見，藍營政治領袖提出一項政策，能夠打得民進黨人仰馬翻，逼得黃偉哲氣急敗壞，卻又不得不憋著氣跟進的好政策。

游說，對一般薪資家庭而言，每個月能夠省下一點點支出，是一口氣的輕鬆，是一個難得的微笑。甚至她相信，2026年的台灣選民，不會輕易被任何政策「買票」，他們也分得清「誰真正關心人民，誰真正理解他們的需要。」取之於民、用之於民，天經地義，為政不在多言，為政更不在酸言鬥嘴，支持蔣萬安，堅定向前走。

