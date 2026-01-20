黃國昌子弟兵 批政院聯合服務中心酬庸

新任台肥總經理陳右欣爭議不斷，民眾黨立委黃國昌子弟兵昨舉行記者會，質疑行政院聯合服務中心淪為「民進黨酬庸安養院」，多位執行長與副執行長坐領逾百萬元年薪，好像只要跟對黨，人生就一路「開外掛」，要求行政院長卓榮泰說清楚講明白。但行政院至昨截稿前沒有回應。

黃國昌四位新北服務處主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇昨在立法院舉行「賴清德的用人標準：派系坐地分贓，詐取公帑也高升」記者會，盤點民進黨在行政院聯合服務中心安插多位自家派系人馬。

陳怡君表示，近年民進黨政府用人標準，一直都只看派系不問專業、只有顏色沒有對錯。陳點名，中部聯合服務中心執行長陳錦倫曾任南投縣議員、雜糧發展基金會執行長等，把雜糧基金會公帑當作自己的零用錢，「難道只要跟對派系，詐領公帑都沒關係？」

周曉芸表示，行政院聯合服務中心「從南到北都是一片綠油油」，南部聯合服務中心執行長許乃文及副執行長陳文亮、謝文斌都是新潮流人馬，前副執行長陳慧玲擔任澎湖縣議員期間，曾涉嫌詐領助理費遭解職，接任的顏子傑也是新潮流人馬。

周指出，東部聯合服務中心執行長洪宗楷及副執行長郭應義都有民進黨籍，落選地方議員後再回鍋，難道是拿國家資源進行政治綁樁？

陳語倢則點名，中部聯合服務中心副執行長吳音寧、李貴富及蔡雅玲，雲嘉南聯合服務中心執行長劉米山等人，也全有民進黨籍，「民進黨在告訴社會大眾，選輸沒有關係，黨會照顧你」。

林子宇說，根據薪點換算，執行長年薪一三二萬元，副執行長一一九萬元，更不要說台肥公司相關人事案，難道就只是因為陳右欣跟對派系、經由賴總統推薦加入民進黨，就能直接高升台肥公司總經理？民眾黨想要質問賴總統，這些用人有無符合相關專業？