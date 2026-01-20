聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌子弟兵 批政院聯合服務中心酬庸

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北報導

新任台肥總經理陳右欣爭議不斷，民眾黨立委黃國昌子弟兵昨舉行記者會，質疑行政院聯合服務中心淪為「民進黨酬庸安養院」，多位執行長與副執行長坐領逾百萬元年薪，好像只要跟對黨，人生就一路「開外掛」，要求行政院長卓榮泰說清楚講明白。但行政院至昨截稿前沒有回應。

黃國昌四位新北服務處主任陳怡君、陳語倢、周曉芸、林子宇昨在立法院舉行「賴清德的用人標準：派系坐地分贓，詐取公帑也高升」記者會，盤點民進黨在行政院聯合服務中心安插多位自家派系人馬。

陳怡君表示，近年民進黨政府用人標準，一直都只看派系不問專業、只有顏色沒有對錯。陳點名，中部聯合服務中心執行長陳錦倫曾任南投縣議員、雜糧發展基金會執行長等，把雜糧基金會公帑當作自己的零用錢，「難道只要跟對派系，詐領公帑都沒關係？」

周曉芸表示，行政院聯合服務中心「從南到北都是一片綠油油」，南部聯合服務中心執行長許乃文及副執行長陳文亮、謝文斌都是新潮流人馬，前副執行長陳慧玲擔任澎湖縣議員期間，曾涉嫌詐領助理費遭解職，接任的顏子傑也是新潮流人馬。

周指出，東部聯合服務中心執行長洪宗楷及副執行長郭應義都有民進黨籍，落選地方議員後再回鍋，難道是拿國家資源進行政治綁樁？

陳語倢則點名，中部聯合服務中心副執行長吳音寧、李貴富及蔡雅玲，雲嘉南聯合服務中心執行長劉米山等人，也全有民進黨籍，「民進黨在告訴社會大眾，選輸沒有關係，黨會照顧你」。

林子宇說，根據薪點換算，執行長年薪一三二萬元，副執行長一一九萬元，更不要說台肥公司相關人事案，難道就只是因為陳右欣跟對派系、經由賴總統推薦加入民進黨，就能直接高升台肥公司總經理？民眾黨想要質問賴總統，這些用人有無符合相關專業？

黃國昌 台肥 陳右欣 民眾黨 行政院 民進黨

延伸閱讀

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙選票 鄭麗文：社會意涵不一樣

黃國昌攜出機密會議資料遭追回 民進黨立委圍剿：無心還故意？

帶走機密會議資料？黃國昌：疏忽立刻補正 無須抹黑

相關新聞

批賴政府找大法官當打手 國民黨團：釋憲鬧劇可以停了

行政院、考試院及民進立法院黨團今日針對「停砍年金法案」向司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分，國民黨立法院黨團批評，該法案是為落...

黃國昌子弟兵 批政院聯合服務中心酬庸

新任台肥總經理陳右欣爭議不斷，民眾黨立委黃國昌子弟兵昨舉行記者會，質疑行政院聯合服務中心淪為「民進黨酬庸安養院」，多位執...

不可能黑箱！鄭麗文盼鄭習會上半年成行

國民黨主席鄭麗文上任後，外界關注與中共總書記習近平會面規畫。鄭麗文昨表示，她講的是原則性，希望在上半年完成，下半年將投注...

婚育宅搶手 桃明年再釋出50戶

中央推出婚育宅政策，保留二成社宅給婚育家庭，桃園市首棟中央社宅慈文安居釋出六十三戶婚育宅，中籤率僅一成八，供不應求；桃園...

劉世芳點名社宅速度變慢 桃園：沒變慢 戶數還增

賴清德總統八年十三萬戶社宅支票跳票，內政部長劉世芳還點名北北桃中等四都「速度變慢」。桃園市都發局長江南志昨反駁「當然沒有...

賴政府社宅下修到4至6萬戶 劉世芳：包租代管也是社宅

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，昨立法院內政委員會砲聲隆隆，但內政部長劉世芳指出，考量可行性、精準性及即時性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。