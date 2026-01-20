聽新聞
不可能黑箱！鄭麗文盼鄭習會上半年成行

聯合報／ 記者鄭媁張議晨／連線報導

國民黨主席鄭麗文上任後，外界關注與中共總書記習近平會面規畫。鄭麗文昨表示，她講的是原則性，希望在上半年完成，下半年將投注精力在九合一選舉；相關期程尚未確定，此事不可能黑箱祕密進行，確定行程一定會公布。

對於暫停九年後重啟的國共論壇，鄭麗文昨接受網路專訪表示，兩岸論壇是大利多、大家分，台灣有許多不同領域的產業需要兩岸和平與交流；國際社會也殷殷期盼兩岸不要陷入兵凶戰危。

鄭表示，兩岸交流希望是前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、ＡＩ未來發展，以及更多對話與交流合作；此外，像觀光旅遊、農漁產品的綠色通道，許多沒有出路的產業都來拜託國民黨，因此論壇一定要推動。

此外，中天記者林宸佑涉「國安法」遭羈押禁見。鄭表示，此案目前資訊不明朗，一切評論都言之過早；但賴清德總統現在卯起來「賣芒果乾（亡國感）」，透過司法的手伸向在野黨，還有立場不同的名嘴及新聞從業人員，此舉恐引起寒蟬效應。

行政院長卓榮泰昨出席海委會辦公大樓上梁儀式，致詞時表示，「絕大多數媒體都是忠於國家，忠於事實報導」。

會後記者追問卓榮泰是指誰不忠？卓則回「你們都很棒」，快步離場。

國民黨副主席蕭旭岑接受廣播專訪時呼籲賴政府「毋枉毋縱，不要羅織入罪」；他以中央社前記者郭玫蘭案為例，盼政府辦案標準，要與吳釗燮在外交部長任內機要涉共諜案一致，不要雙標。

國民黨 鄭麗文 習近平 國共論壇 林宸佑 卓榮泰 蕭旭岑

