婚育宅搶手 桃明年再釋出50戶

中央推出婚育宅政策，保留二成社宅給婚育家庭，桃園市首棟中央社宅慈文安居釋出六十三戶婚育宅，中籤率僅一成八，供不應求；桃園市首件正光路公辦都更案，同樣釋出二成、約五十戶婚育宅，後年可入住。專家表示，肯定婚育宅支持育兒家庭，但社宅房源不足是根本問題。

國家住都中心去年九月起，將中央社宅招租資格中的「婚育戶」身分配比，從原本百分之五提高到百分之廿，供新婚夫妻、育有學齡前兒童的家庭優先申請，中籤者可住滿十二年。

慈文安居日前完成抽籤，昨起開放看屋，最快三月一日起入住。國家住都中心表示，婚育戶申請數三四八件，中籤率百分之十八；今年將在全國推動一千戶以上的婚育社宅招租，維持穩定供給量能。

桃園市正光路公辦都更案昨上梁，桃園市長張善政昨「開箱」樣品屋，宣布保留約五十戶作為婚育宅，預計明年底開放登記。

各地祭出婚育宅，但整體數量不足。OURs都市改革組織秘書長彭揚凱說，台灣社宅不夠，要滿足弱勢族群需求，又要照顧年輕家庭，缺口龐大。

彭直言，中央減少興建社宅是政治跳票，地方政府應扮演關鍵角色，未來地方財源分配增加，應承擔更多興建社宅的責任，搭配年輕家庭優先政策，才能真正解決問題。