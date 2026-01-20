聽新聞
劉世芳點名社宅速度變慢 桃園：沒變慢 戶數還增

聯合報／ 記者朱冠諭張策陳敬丰／連線報導

賴清德總統八年十三萬戶社宅支票跳票，內政部劉世芳還點名北北桃中等四都「速度變慢」。桃園市都發局長江南志昨反駁「當然沒有變慢」，不僅未減速，還新增四處基地，財務壓力大家都有，中央應想辦法解決，而非逕自喊停。台中市住宅處表示，第一階段目標七千戶，達成率已近百分之一五○。

桃園市衝刺蓋社宅，市長張善政喊出桃園自建一萬戶目標，今年底動工戶數可達一萬戶。桃市都發局表示，近期新增平鎮泳池、新明市場、新屋機六及蘆竹行政園區等四處新基地，總量可推升至一點一萬戶。

「桃園不僅沒放慢，戶數還在持續增加。」江南志表示，財務壓力是中央、地方共同面對的課題，應集思廣益想辦法，而非遇到困難就喊卡。

江說，桃園嘗試推動「可負擔住宅」模式，盼能另闢蹊徑解決居住問題，盼中央能支持，而非單方面縮減目標；中央承諾在桃園興建近八千戶社宅，希望能信守承諾，與地方政府合作兌現，而非將進度落後歸咎地方。

新北市城鄉局長黃國峰說，當前挑戰是「免費的土地愈來愈少」，中央過去利用國有地興建社宅，目前可無償使用的國有土地有限，中央曾要求地方在市地重劃或區段徵收時，畫設百分之三至五的社宅土地，由中央購買後興建，隨土地取得與興建成本上升，須面對現實調整策略。

黃國峰說，過去社宅數量常被拿來政治喊話，最重要的是穩定推動，不需要急於追逐數字。

台中市住宅發展工程處表示，依內政部規畫，台中市府第一階段二○一七年至二○二四年興辦目標為七千戶，目前完工、興建、規畫中社宅總數一萬四五○戶，達成率百分之一四九，將持續盤點合適基地推動。

