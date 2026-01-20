聽新聞
賴政府社宅下修到4至6萬戶 劉世芳：包租代管也是社宅

聯合報／ 記者黃婉婷林麗玉／台北報導
賴清德總統八年增建十三萬戶社宅下修至四到六萬戶，立委批當初支票開太大，內政部長劉世芳（右）昨備詢時表示，是「務實調整」，包租代管也是社宅。記者邱德祥／攝影
賴清德總統八年增建十三萬戶社宅下修至四到六萬戶，立委批當初支票開太大，內政部長劉世芳（右）昨備詢時表示，是「務實調整」，包租代管也是社宅。記者邱德祥／攝影

賴政府社宅政策下修直接興建目標引發在野圍剿，昨立法院內政委員會砲聲隆隆，但內政部長劉世芳指出，考量可行性、精準性及即時性後務實調整，且包租代管也是社宅，未來將透過「三軌並進」達成目標；她也提到，直接興辦數可能下修為四萬至六萬戶。

賴清德總統提出八年「百萬租屋家庭支持計畫」，是在前總統蔡英文直接興建社宅十二萬戶、包租代管八萬戶基礎上，累積達成興建、包租代管各廿五萬戶、租金補貼五十萬戶為目標；據了解，近期政策改朝多元興建十八萬戶、包租代管卅二萬戶、租金補貼六十萬戶執行。

立院內政委員會昨邀劉世芳專題報告「賴清德總統興建十三萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，內政部卻擅改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野抨擊。

對於下修直接興建社宅改衝刺空屋轉包租代管一事，劉說，百萬租屋家庭計畫目標未變，且「住宅法」規定，直接興建或包租代管都是社宅，將朝多元興建、包租代管、租金補貼三軌並進：除中央外，地方政府也須接受挑戰，她已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，盼共同檢討精進。蔣僅表示，會持續與中央溝通。

民眾黨立委麥玉珍質疑，國土署早已盤點公有土地轉作社宅，如今卻說用地取得困難？劉表示，興建過程中，發現蛋黃區、都市計畫密集區才是社宅需求方向，考量可行性、精準性及即時性後做出務實調整，預計明、後年能透過都更分回等多元方式優先興辦四十處、約一點一萬戶。

國民黨立委牛煦庭批評，當時賴總統宣示要以兩任八年時間，增加直接興建社宅十三萬戶，若政策要修正，就承認當初支票開太大張，所以跳票。

劉世芳說，未來直接用素地興建社宅可能減少，但不代表停止，目前溝通上出現困難，包括北北桃中市府「速度變慢」。她也坦言，數據上確實需要調整，但不表示完全歸零。

國民黨立委許宇甄追問，直接興建社宅數量會減少到什麼程度？劉說，根據盤點，可能落在四萬戶到六萬戶，還要看北北桃中與中央合作的戶數，數字可能會變動。

