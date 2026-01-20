陽光行動／國外應對客運駕駛荒 英專案募女駕駛 德推自駕接駁

不只台灣客運業缺乏駕駛新血注入，歐美等國也有同樣問題。根據歐洲道路運輸聯盟報告指出，歐洲公共長程巴士與旅遊客運駕駛缺口達十萬五千名，占整體駕駛人力百分之十，而缺工問題於二○二二年至二○二三年期間擴大約百分之五十四，主要是因駕駛執業吸引力不足、駕照與培訓門檻高、工時不穩定等因素，導致難以招募足夠駕駛人力。

為因應駕駛人力短缺困境，歐洲多國政府推出「駕駛人才促進計畫」，包含放寬駕照門檻、補貼培訓費用；另有部分國家導入自動化與電動小巴試點，除強調環保特點，也研議人力減少的新模式。

倫敦最大的巴士營運商之一「Go-Ahead London」近年推出「女性駕駛招募專案」(Go-Ahead Women)，新進學員將接受為期八周的全薪訓練，目標是招募一千五百名女性公車駕駛，希望在二○三五年前達成性別比例各半。

倫敦交通局（Transport for London）也和運輸業者合作，推動「Women With Drive」，透過職前訓練等方式，盼增加女性與年輕人投入客運業的意願。

柏林交通公司（ＢＶＧ）去年十月啟動自動駕駛接駁車試點計畫，預計今年上半年，開始載客試運行，試驗範圍覆蓋首都西北區十五平方公里，小巴將服務大約八十個巴士站點，總路線長度約五十五公里，乘客透過Ａｐｐ預約搭乘，車內有安全監控人員，以便在緊急情況下介入，試辦計畫將到後年中結束，再視情況擴大營運。

英國巴士及長程客運也同樣面臨大規模缺工，由於招募不到足夠駕駛維持原來班表，業者不得不裁撤偏鄉與夜間班次，同時提高起薪盼吸引人力；法國同樣面臨駕駛高齡化及新進人員招募困難問題，部分地區也有公共運輸服務中斷的情況。

美國州際巴士公司疫後載客量劇跌，儘管已逐步復甦，但仍受限於燃料成本增加及人力供應緊縮等問題，部分業者開始調整路線結構，專攻需求較穩定的城際走廊，同時與地方政府合作獲得營運補貼。

至於鄰近的日本，根據日媒報導，日本巴士產業長期缺乏新進人力，到二○三○年，巴士司機短缺可能擴大到約三萬六千人。為此，日本國土交通省已在前年底，在「特定技能」居留資格中，新增「自動車運送業」業種，開放外國人可在日本從事載貨車、計程車、巴士等職業運輸駕駛工作，盼緩解駕駛缺工潮。