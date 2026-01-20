陽光行動／台北轉運站冷清 映照客運興衰

疫後私人運具更加普及、旅遊移動習慣改變，加上雙鐵運具的競爭，讓國道客運深陷未見盡頭的冬眠期，原本人聲鼎沸的轉運站也成了蚊子館。走進全台國道客運樞紐的台北轉運站，映入眼簾的不再是旅客趕著搭車的急促腳步，而是零星候車民眾、閒置空間座椅堆疊拉起紅龍的冷清景況，甚至空車啟程也非新鮮事，客運業者大嘆「對未來感到悲觀、看不到轉好跡象。」

曾是國光客運、三重客運及新竹客運等三家客運業者使用的台北轉運站二樓黃金月台區域，如今因客運量萎縮，業者不堪連年虧損，在二○二三年底集體退租後閒置至今，整層二樓空空蕩盪，只剩冰冷的自動門與停擺的顯示螢幕，四周牆面、柱體的多媒體廣告都待招租，看板上不斷重複大大的字樣「最佳應援版位」、「轉運再進化」等宣傳看板，格外諷刺。

台北轉運站一樓售票大廳同樣難掩頹勢，即便時值年底旅運旺季，大廳內的人潮也稀落，不僅西部國道的長途客運常常一台車僅載一、兩人就發車，短途城際客運也搭車人數也好不到哪去。

交通部統計，公路汽車客運人次近十五年雪崩式下滑。以國道客運為例，二○一一年時還有八三八七萬餘人次搭乘，但到二○二四年底，僅剩五四七五萬餘人次，去年截至十月底更只剩四五五一萬人次，這也意味業者營收減少，二○一一年還有一○七點八億餘元，去年截至十月底只剩五十一點六億餘元。

公路客運二○一一年時堪稱是「黃金時期」，當年度有一點三億餘人次搭乘，收入卅九點三億餘元，但到二○二四年僅剩二五九九萬餘人次，收入也只剩下十點九億元。短短十四年，搭乘量衰退八成，收入則掉了七成。去年截至十月底，更只有二一四二萬餘人次搭乘，收入銳減剩九點一億元。

國光客運總經理任季男無奈表示，面對疫後客運業運量下滑的局面，退租台北轉運站二樓是必要的節流方式，每月可節省卅多萬租金。

首都客運總經理李建文說，城際通勤路線都是尖峰單向疏運，離峰時也幾乎沒有人搭乘，包括台北至桃園、基隆、中壢等路線，尖峰時間看似大排長龍，但都是數一數二的「賠錢路線」，經年累月下來，哪個業者受得了。