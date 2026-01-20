聽新聞
柯文哲：藍別高估實力 國民黨：為大局往前看

聯合報／ 記者鄭媁林麗玉／台北報導

民眾黨前主席柯文哲前天批評，「營養午餐免費」政策是民粹政治、騙選票，並指大罷免期間，很多人為救他而出門投票，「國民黨不要太高估自己實力」。國民黨主席鄭麗文昨說，全新型態的社會，需要透過社福政策維護社會平等均富，這跟柯文哲所說的買票政策，社會意涵不太一樣。

台北市長蔣萬安昨說明免費營養午餐政策最主要用意，「台北是物價、還有生活物價成本最高的城市，光鮮亮麗背後，都是精打細算的日常。」媒體追問，柯是否打臉民眾黨主席黃國昌及白營許多人，蔣說，「柯主席對於各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎」？

鄭麗文昨接受網路專訪指出，她和黃國昌的互動非常順暢，起碼在政策、選舉上，藍白目前互動都很順利。

對於柯文哲的談話，鄭說，她認為時代不一樣，台灣高科技產業占GDP和股市很大比率，M型化已是無法倒退的趨勢；藍白共同發起的「台灣未來帳戶」就是很好的指標，透過巨大的社福政策來維護社會的平等均富，不因產業的嚴重M型化，使少數人握有絕大多數財富。

鄭麗文表示，台灣長期累積的平等均富社會，如今面臨經濟產業結構巨大衝擊，如何因應，需要前瞻的眼光，也就是鴻海創辦人郭台銘所說的「0到6歲國家養」；如何重分配巨大財富，就要透過台灣未來帳戶、學童營養午餐免費、學童健保免費等社福政策，維護社會平等均富。

國民黨副主席蕭旭岑接受廣播專訪時則說，柯文哲快人快語，難免很多人不適應，但就黨中央的立場，應謙卑以對；去年兩次大罷免，國民黨能取得完封成績，當然是有民眾黨的支持跟幫忙，柯被羅織入罪，這樣的情緒反映在大罷免投票、增加民眾黨的支持動能，這是事實。

蕭呼籲，藍白在政策、選舉上都有很明確的合作方向，合作是很堅定的，為了大局，大家應該放眼未來，「往前看」。

柯文哲 國民黨

