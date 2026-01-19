批賴政府找大法官當打手 國民黨團：釋憲鬧劇可以停了

行政院、考試院及民進立法院黨團今日針對「停砍年金法案」向司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分，國民黨立法院黨團批評，該法案是為落實「信賴保護」，早已副署及生效，賴政府及民進黨團釋憲是找大法官當打手，為獨裁開路，如此釋憲鬧劇可以停了。

國民黨團表達強烈譴責，指這是賴清德政府又一次「民主倒退」、「邁向獨裁」的惡例，把違憲大法官淪為自我作賤的為東廠打手，只會被全民唾棄。

國民黨團說明，停砍年金修法是為落實對公教人員的「信賴保護」，修正過去不合理且嚴重剝奪式的改革，該案經國會三讀通過，程序完備，行政院長卓榮泰副署，總統府早已公告生效。如今民進黨團與行政院竟同步聲請釋憲，形同「自打嘴巴」，只為架空立法權，為獨裁開路。

國民黨團批評，大法官不應淪為「東廠打手」，民進黨早已習慣將憲法法庭變成「民進黨開的」，國會表決不贏就找大法官討拍。嚴正警告大法官，大法官是司法最後的守護者，若連保護基層公教人員基本尊嚴與停砍年金找回公平正義的法案都要沒收，司法將徹底失去國人的信任。

國民黨團抨擊，面對司法追殺，捍衛公理正義國民黨團絕對不會退縮，面對「5>6」違憲憲法法庭的所有違憲判決，人民不會承認其正當性及合法性。

國民黨團呼籲賴總統，不要一意孤行與全民為敵，年金改革不是製造世代對立、騙取選票的工具，而是要還給辛勞一輩子的公教人員最基本的尊重與尊嚴，民進黨的釋憲鬧劇可以停了。