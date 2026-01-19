快訊

川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

華研槓上Ella「未取得S.H.E錄音授權」 揭五月天只花1.5萬內幕

外交合作新頁 史瓦帝尼官員來台交流績效管理

中央社／ 台北19日電

國家文官學院表示，「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」今天舉行開訓典禮，這是外交部首度將文官培訓納入兩國交流合作內容，2週活動橫跨制度設計、政策實務與科技應用，分享政府在績效管理方面的軟實力。

國家文官學院今天透過新聞稿表示，外交部委請國家文官學院設計「史瓦帝尼王國中高階文官績效管理系統專班」，今天舉行開訓典禮，由外交部政務次長吳志中與國家文官學院院長蔡秀涓共同主持，為2週訓練參訪活動揭開序幕。這是外交部首度將文官培訓納入兩國交流合作內容，為治理外交寫下新頁。

吳志中指出，專班設計是回應史瓦帝尼推動公共治理改革的需求，透過以績效管理為主軸的專業與實務課程設計，協助史瓦帝尼中高階官員強化政策規劃與執行能力。代表團成員來自公共服務部、外交暨國際合作部、王家警察總署、教育暨訓練部、衛生部、公務員委員會及資通訊暨科技部等7個部會，還有部會次長參與，展現史瓦帝尼對治理改革高度重視與強烈企圖心。

國家文官學院說明，為史瓦帝尼規劃大師級課程，更邀集多位部次長及知名學界專家授課，包括銓敘部長施能傑、教育部政務次長劉國偉、衛福部政務次長呂建德、疾病管制署長羅一鈞、數位發展部常務次長葉寧、經濟部常務次長賴建信、國家發展委員會副主任委員彭立沛、中央警察大學校長黃明昭、國立政治大學教授廖興中及副教授蕭乃沂等。

國家文官學院解釋，除課堂研習外，也安排代表團實地參訪，包括台北榮民總醫院智慧醫療、農業部桃園農場農業創新應用、高雄城市觀光發展，以及中華電信學院5G生活應用，讓史國研習官員體驗如何透過公私協力，轉化為具績效及韌性的公共服務。

外交部強調，雙方治理經驗交流、分享專業知識，將有助於穩固長期互信的合作夥伴關係，並作為示範，持續深化與友邦的治理對話。

外交部 史瓦帝尼 績效

延伸閱讀

冬奧／透過雪車做外交 林欣蓉：去奧運讓更多人知道台灣

吳志中：台灣與以色列利益一致 未來合作是必然

光明節傳槍響！澳洲邦代海灘大規模槍擊 吳志中：台灣堅決反對仇恨暴力

吳志中密訪以色列？ 外交部重申：台以共享民主價值

相關新聞

批賴政府找大法官當打手 國民黨團：釋憲鬧劇可以停了

行政院、考試院及民進立法院黨團今日針對「停砍年金法案」向司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分，國民黨立法院黨團批評，該法案是為落...

鄭麗文提鄭習會構想 盼今年上半年能成行

國民黨主席鄭麗文今天提及與中共總書記習近平會面的規劃時表示，她講的是原則性，希望在上半年完成，下半年將投注精力在2026...

西班牙高鐵相撞釀21死 外交部指示駐處表達哀悼

西班牙南部安達魯西亞地區（Andalusia）發生高速鐵路列車相撞事故，造成21人死亡、70多人受傷。外交部今天表示，目...

藍白合破裂？柯文哲酸藍友綠引熱議 創黨大老：生存戰略

眾所關注的藍白合，會因為民眾黨前主席柯文哲最近酸藍友綠的言行而破裂嗎？柯文哲到底在想什麼？很多人都看不懂，民眾黨創黨大老分析了背後的原因。 民眾黨創黨大老指出，外界看到柯文哲以推動代理孕母法案為由，

中榮手術室事件進度揭露如擠牙膏 立委籲：建立吹哨者保護機制

台中榮總爆出放任醫材廠商進入手術室執刀，事件延燒數天，愈演愈烈，當事者從否認不法到手術影片事證檢舉，院方已對這3名醫師各...

柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙選票 鄭麗文：社會意涵不一樣

民眾黨前主席柯文哲認為，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐免費是民粹政治、騙選票，並指大罷免期間，很多人為了救他而出門投票，要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。