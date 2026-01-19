鄭麗文提鄭習會構想 盼今年上半年能成行

國民黨主席鄭麗文今天提及與中共總書記習近平會面的規劃時表示，她講的是原則性，希望在上半年完成，下半年將投注精力在2026地方選舉；相關期程還沒有確定，此事不可能黑箱秘密進行，確定行程一定會對外公布。

鄭麗文日前曾表示，希望2026年上半年完成出訪北京與華府，但會以先去北京為優先，因為見了習近平後，具有重大戰略意義與訊息，合理安排是先訪問北京、再去美國。

鄭麗文今天接受網路節目專訪談及「鄭習會」時表示，她講的是原則性，希望在上半年能完成，下半年將把所有精力投注在選舉，「這是我自己心裡的規劃」；她強調，此事不可能黑箱秘密進行，一旦確定行程，一定會對外公布。

提到暫停9年的國共論壇，鄭麗文說明，兩岸能舉辦論壇是大利多、大加分，當前台灣2大趨勢與前幾年不同，包括台灣有許多不同領域產業需要兩岸和平與交流，以及國際社會也一樣，所有人都期盼兩岸不要陷入兵凶戰危。

鄭麗文表示，兩岸交流希望能討論前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、AI未來發展，以及更多對話與交流合作。此外，還有台灣急於解套的問題，例如觀光旅遊、農產漁產品的綠色通道等，有許多想尋找出路的產業都來拜託國民黨，因此論壇一定要推動。

針對台美關稅談判達成共識，鄭麗文強調，此舉無異是掏空台灣資金及成就，護國神山3年內要整座山搬到美國。她認為，不要用討好的角度去思考對美關係，台灣具有獨特的戰略價值，她會一步步證明給所有民眾看，台灣有100%的主導權。