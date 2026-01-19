藍白合破裂？柯文哲酸藍友綠引熱議 創黨大老：生存戰略

眾所關注的藍白合，會因為民眾黨前主席柯文哲最近酸藍友綠的言行而破裂嗎？柯文哲到底在想什麼？很多人都看不懂，民眾黨創黨大老分析了背後的原因。

民眾黨創黨大老指出，外界看到柯文哲以推動代理孕母法案為由，跟與民進黨總召柯建銘相談甚歡，可能很不解，畢竟先前是在民進黨執政下柯文哲慘遭羈押一年，交保後還要戴上電子腳療。柯文哲跟柯建銘交情很深，經常互動，但是因為新竹市長選舉鬧翻之後已經很久沒有來往了，這次的互動這場看似矛盾的轉向，其實則是柯文哲為了確保民眾黨在2026年與2028年大選維持生存的戰略。

媒體人陳冠宇也投書指出，民眾黨前主席柯文哲在經歷長達了一年的羈押之後，終於獲得交保，但是還必須帶著電子腳鐐，對於第一次參選就當選台北市長的他來說，可說受盡委屈。各界原本都以為柯文哲會對當權的民進黨火力全開，然而，柯文哲重獲自由後的首波政治動作卻令外界大跌眼鏡，他並未如預期般對執政的民進黨展開猛烈報復，反而將矛頭指向國民黨，其實是有不得已的戰略考量，以免跨不過2026年選舉的門檻，更遑論2028年的大選。

因為在2024年大選後，民眾黨在立法院的投票意向多次與國民黨高度重合，這雖然在短期之內形成了強大的在野制衡力量，卻也可能讓民眾黨的中間色彩逐漸淡化。對於一個以「超越藍綠」為號召的第三勢力政黨而言，一旦被選民視為國民黨的附庸，其存在的必要性將大幅降低。

透過與民進黨保持對話空間，柯文哲不僅能增加與國民黨談判的籌碼，更能向中間偏綠的選民釋放訊號：民眾黨並非盲目反對執政黨，而是具備理性對話能力的政黨。與柯建銘的互動，不僅是個人司法冤屈的暫時放下，更是政黨層面的戰術性撤退與重新佈局。

如果民眾黨無法在地方議會與縣市長選舉中取得實質突破，2028年的總統大選的正當性可能大大受損。民眾黨創黨大老認為，柯文哲親自擔任張啓楷嘉義市長競選總幹事並展開Long Stay，顯示其欲透過地方突圍，證明民眾黨具備獨立作戰的能力。

柯文哲酸藍友綠，到底能不能讓民眾黨站穩腳步？又對於國民黨與民進黨在選戰中會造成什麼衝擊？就看選民最後怎麼選擇了。

