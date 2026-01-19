快訊

藍白合破裂？柯文哲酸藍友綠引熱議 創黨大老：生存戰略

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
眾所關注的藍白合，是否會因為民眾黨前主席柯文哲最近酸藍友綠的言行而破裂引發熱議。照片為柯文哲前主席臉書截圖
眾所關注的藍白合，是否會因為民眾黨前主席柯文哲最近酸藍友綠的言行而破裂引發熱議。照片為柯文哲前主席臉書截圖

眾所關注的藍白合，會因為民眾黨前主席柯文哲最近酸藍友綠的言行而破裂嗎？柯文哲到底在想什麼？很多人都看不懂，民眾黨創黨大老分析了背後的原因。

民眾黨創黨大老指出，外界看到柯文哲以推動代理孕母法案為由，跟與民進黨總召柯建銘相談甚歡，可能很不解，畢竟先前是在民進黨執政下柯文哲慘遭羈押一年，交保後還要戴上電子腳療。柯文哲跟柯建銘交情很深，經常互動，但是因為新竹市長選舉鬧翻之後已經很久沒有來往了，這次的互動這場看似矛盾的轉向，其實則是柯文哲為了確保民眾黨在2026年與2028年大選維持生存的戰略。

媒體人陳冠宇也投書指出，民眾黨前主席柯文哲在經歷長達了一年的羈押之後，終於獲得交保，但是還必須帶著電子腳鐐，對於第一次參選就當選台北市長的他來說，可說受盡委屈。各界原本都以為柯文哲會對當權的民進黨火力全開，然而，柯文哲重獲自由後的首波政治動作卻令外界大跌眼鏡，他並未如預期般對執政的民進黨展開猛烈報復，反而將矛頭指向國民黨，其實是有不得已的戰略考量，以免跨不過2026年選舉的門檻，更遑論2028年的大選。

因為在2024年大選後，民眾黨在立法院的投票意向多次與國民黨高度重合，這雖然在短期之內形成了強大的在野制衡力量，卻也可能讓民眾黨的中間色彩逐漸淡化。對於一個以「超越藍綠」為號召的第三勢力政黨而言，一旦被選民視為國民黨的附庸，其存在的必要性將大幅降低。

透過與民進黨保持對話空間，柯文哲不僅能增加與國民黨談判的籌碼，更能向中間偏綠的選民釋放訊號：民眾黨並非盲目反對執政黨，而是具備理性對話能力的政黨。與柯建銘的互動，不僅是個人司法冤屈的暫時放下，更是政黨層面的戰術性撤退與重新佈局。

如果民眾黨無法在地方議會與縣市長選舉中取得實質突破，2028年的總統大選的正當性可能大大受損。民眾黨創黨大老認為，柯文哲親自擔任張啓楷嘉義市長競選總幹事並展開Long Stay，顯示其欲透過地方突圍，證明民眾黨具備獨立作戰的能力。

柯文哲酸藍友綠，到底能不能讓民眾黨站穩腳步？又對於國民黨與民進黨在選戰中會造成什麼衝擊？就看選民最後怎麼選擇了。

柯文哲 民眾黨 民進黨 國民黨 柯建銘 大選 藍白合

