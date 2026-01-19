接機鄭麗君後趕到高雄參與上梁 管碧玲讚卓榮泰「帶著喜氣來」

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海洋委員會合署辦公大樓今天上梁，行政院長卓榮泰特別南下出席見證。記者張議晨／攝影
海洋委員會合署辦公大樓今天上梁，行政院長卓榮泰南下見證，卓清晨才至桃園機場迎接關稅談判代表、副院長鄭麗君返台，又趕到高雄參加典禮，海委會主委管碧玲稱卓揆「把喜氣帶來高雄」，卓榮泰則自稱「我是海空一體、聯合作業。」

海洋委員會合署辦公廳舍為地上7層、地下2層建物，工程已推進到第7層樓，預計於2028年完工啟用，除海委會外，還有海洋保育署、國家海洋研究院也會一起進駐辦公，成為強化國家海洋韌性的行動中心。

管碧玲致詞時，稱台美關稅剛談妥，院長先至桃園機場，又趕到高雄，隨即又要北返出席行政、立法聯繫會，是專程將台美關稅談妥的喜事帶到高雄，她要感謝卓院長對於海委會的重視。

今海委會別出心裁設計祈福儀式，有別於傳統大紅喜慶的形象，以「躍起的大翅鯨」凸顯海洋生命力，祈福獻酒時，圓山飯店還特調的「海浪」、「海風」與「海潮」海洋主題調酒。

卓榮泰指出，台灣海洋事務過去分散到22個不同的機關，一直到了2018年蔡英文前總統，以及時任行政院長的賴清德總統，在2018年設立了海洋委員會，集中所有的權責，高雄是台灣最重要的海洋首都，也因此把海委會設在高雄，實踐南北均衡，不會再重北輕南。

卓榮泰說，政府積極推動海洋委員會的硬體建設與整體發展，呼應賴清德總統的「進軍太空、探索海洋」的國家願景，總統多次提到，未來無論是天空、海面，甚至海面下的無人載具與科技應用，都要與世界先進技術接軌。

他說，海委會將扮演越來越重要的角色，肩負海洋資源探索、研究與保育的責任，同時促進整個社會的共同發展與融合。

海洋委員會合署辦公大樓今天上梁，行政院長卓榮泰特別南下出席見證。記者張議晨／攝影
海洋委員會合署辦公大樓今天上梁，行政院長卓榮泰特別南下出席見證。記者張議晨／攝影
海洋委員會合署辦公大樓今天上梁，圓山飯店特別調製三款海洋風味調酒，讓卓榮泰祭祀時獻酒。記者張議晨／攝影
海洋委員會合署辦公大樓今天上梁，圓山飯店特別調製三款海洋風味調酒，讓卓榮泰祭祀時獻酒。記者張議晨／攝影

