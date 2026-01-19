中榮手術室事件進度揭露如擠牙膏 立委籲：建立吹哨者保護機制

台中榮總爆出放任醫材廠商進入手術室執刀，事件延燒數天，愈演愈烈，當事者從否認不法到手術影片事證檢舉，院方已對這3名醫師各記申誡一次，衛福部也要求中榮提出調查報告。立法委員林淑芬痛批，這起爭議像鬧劇，廠商「代打執刀」已經3年，且其他醫院也有類似情況，衛福部卻沒有實際作為，應該建立吹哨者保護機制。

林淑芬指出，中榮放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，院方第一時間否認「醫療廠商沒有執行手術」，直至後續流出影片才做出新懲處。她指出，衛福部醫事司長劉越萍竟認為，記申誡對從小到大都是資優生的醫師來說，是一件很丟臉的事情，這樣的心態簡直是醫醫相護，完全忽視病患權益。

「為什麼現在還發生這麼嚴重的違規，代表中央主管機關長期放任不查。」林淑芬說，開刀房內所有人都知道是廠商執刀，只有病人不知道，事後衛福部的說法聽起來也是不知情，但社群網站上有許多醫護人員爆料，廠商訓練的助手在手術房幫忙開刀已經是行之有年，甚至比醫師還上手，且不只神經外科，骨科也為數不少。

衛福部次長林靜儀表示，手術室是醫療核心禁地，絕對禁止廠商直接操刀、接觸病患。就算醫療儀器廠商進入手術室，也僅止於在旁指導新興醫材，確保安全有效使用。醫師與廠商的互動以病人健康為最高原則，廠商指導僅限器械操作，不介入醫師臨床診斷與治療決策，醫師也一定嚴守倫理與法規。

林淑芬說，新的儀器或高階醫材，醫事人員不用精進學習嗎？中榮的三名神經外科醫師涉嫌讓廠商操刀，被檢舉後極力否認，後來影片佐證才防堵管理漏洞，但已經涉及「密醫行為」違反醫師法刑事責任。衛福部現在亡羊補牢，但是制定非醫事人員進手術室指引還不夠，還要制定吹哨者保護機制，把檢舉人免除刑責放到法律來，維護公共利益。