柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙選票 鄭麗文：社會意涵不一樣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪。圖／擷取自CNEWS匯流新聞網YT頻道
民眾黨前主席柯文哲認為，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐免費是民粹政治、騙選票，並指大罷免期間，很多人為了救他而出門投票，要國民黨不要太高估實力。國民黨主席鄭麗文今天說，經濟產業結構面臨巨大衝擊，需要透過社福政策維護社會平等均富，這跟過去柯文哲所說的買票政策，本身的社會意涵不太一樣。

鄭麗文今接受「中午來開匯」網路專訪時指出，到目前她和民眾黨主席黃國昌的互動非常順暢、順利，也非常感佩黃國昌曾說，會努力爭取新北市長提名，如果最後是國民黨人選出線，他會支持。國民黨也是保持同樣心情。起碼在政策、選舉上，她和民眾黨目前的互動都很順利。

鄭麗文說，至於柯文哲有一些談話，她認為時代不一樣。台灣ＡＩ高科技產業占台灣ＧＤＰ和股市很大比例，Ｍ型社會已經是無法倒退的趨勢，如何面對新興社會，除了政策輔導，兩岸開放交流也會影響，「台灣未來帳戶」就是很好的指標，透過巨大的社福政策來維護社會的平等均富，而不因產業的嚴重Ｍ型化，使得少數人握有絕大多數財富。

鄭麗文認為，台灣長期累積的平等均富社會，如今面臨經濟產業結構巨大衝擊如何因應，需要有前瞻的眼光，也就是鴻海創辦人郭台銘所說的「零到六歲國家養」，如何重分配巨大財富，就要透過台灣未來帳戶、學童營養午餐免費、學童健保不用錢等這些社福政策來維護社會平等均富，這是全新型態的社會，跟過去柯文哲所說的買票政策，本身的社會意涵不太一樣。

