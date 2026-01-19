【重磅快評】賴清德政見跳樓拍賣 劉世芳卻想打成2028？

賴清德總統競選時提出8年興建13萬戶社宅跳票，立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，劉竟卻擅自改題目，引發在野批評。劉世芳不道歉，還說這樣能讓立委了解全面的政策。為了一張跳票的競選支票，這個部長竟幹得比總統還強勢，還是真少見。

其實部會更改立院專題報告題目，劉世芳並非首例。前年海委會主委管碧玲就做過一次。當時立法院內政委員會邀海委會進行「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，管碧玲不接受內政委員會排定專案報告名稱，書面報告改為「取締大陸籍快艇事故案」。管表示，撞船是北京最想要用的名稱，但立院的議程系統與在野黨立委仍多以原定題目進行質詢攻防。管碧玲態度強硬，後來由海巡署致歉收場。

比起管碧玲不尊重國會，劉世芳猶有過之。管碧玲把書面報告改為「取締大陸籍快艇事故案」，但立委仍以「金門撞船案」進行議事攻防，至少海巡署有出面道歉，也算給管碧玲一個下台階。

但是劉世芳非但沒道歉，還硬拗改題目是「範圍更廣泛，能讓立委了解全面的政策」。非但不把立委放在眼裡，更不願承擔政策推動不力之責。她還振振有辭說已拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也即將要拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，共同檢討或精進。說白了，劉世芳就是要轉移焦點，忝為內政部長，劉世芳推動社宅政策不僅懶而且壞。

為什麼說劉世芳推動社宅不力？因為劉世芳與賴清德是同時上任，賴清德競選喊出的社宅政見就是在蔡英文任內興建12萬戶的基礎上，額外「新增興建13萬戶」，預計2032年達成共25萬戶的目標，包租代管則 新增17 萬戶，累計達25萬戶目標，租金補貼擴大至每年補貼50萬戶，三項合計為100萬戶。

立委拿賴清德白紙黑字的政見來要求內政部提出「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」報告，合情合理，因為內政部日前才宣稱13萬戶的目標達不到，只能蓋4萬戶，一口氣打了3折，堪比跳樓大拍賣，立院的題目只寫「無法落實」，已算客氣了；劉世芳今天又稱目標下修後可能落在4萬戶至6萬戶，政策如此浮動，怎能不檢討？

劉世芳改題目不道歉也就算了，還說對社宅下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，但照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標未變，且依住宅法規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種，除了新北、桃園，她還會台中、台北，共同檢討或精進。

劉世芳的說詞充滿矛盾與算計，住宅法是2023年12月6日修正，賴清德提社宅政見時難道都不參照社宅法？13萬的數字是怎麼算出來的？如果直接興建社宅縮水9萬戶，或是最新版本的6萬戶，那就是包租代管或租金補貼要擴增9萬或6萬戶，但這兩項政策工具和社宅的本質、保障不同，居住正義已受到扭曲，劉世芳可以這樣湊數嗎？

再者，地方蓋社宅真的比中央盡心盡力，蔡英文任內的12萬戶社宅，其中97.5%是地方政府興建；內政部有國土署及國家住宅及都市更新中心，後者還成立南部辦公室，劉世芳卻說拜訪社宅數字亮眼的雙北、桃園及台中「共同檢討」，根本略提落後的南二都，既然設立南辦，就代表南二都也很重要，劉世芳不先去拜訪陳其邁、黃偉哲，光盯蔣萬安、盧秀燕，難道把社宅當成2028大選在打？