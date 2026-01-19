影／引小英「沒有人應為自己認同道歉」名言 陳玉珍堅持：我是金門人
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論譁然，對此，陳玉珍今天拿著護照指著出生地欄「FUKIEN」表示，「我是金門人，我來自中華民國福建省金門縣」，強調「中華民國憲法將領域分為自由地區及大陸地區，自由地區包括台灣、澎湖、金門、馬祖，而金門、馬祖就是隸屬中華民國自由地區福建省的一部分」，完全依照憲法的清楚說明。
陳玉珍感嘆，自己之所以這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，依照憲法的誠實說明。她並引用前總統蔡英文曾說「沒有人應該為了自己的認同道歉」，所以再給她100次受訪、100次向外界說明的機會，她還是會說「我是金門人，我來自中華民國福建省金門縣」，因為金門是根，也是一輩子守護、努力的地方。
