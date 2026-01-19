帶走機密會議資料？黃國昌：疏忽立刻補正 無須抹黑

立法院外交國防委員會今天舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告軍購特別預算內容。會後民進黨立委沈伯洋透過臉書表示，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室。黃國昌則說，不小心夾著國防部提供的書面資料，發現之後就立刻繳回，前後時間不到30秒。他並宣稱，沈伯洋要對此刻意抹黑，「真的是省省吧」。

顧立雄在會後接受媒體訪問，表示國防部盡所有最大努力，將能夠報告的事項告知立委，但還是希望大家都能夠保守機密。他也表示，國防部將在下午，發布部分可以公開的資料。

沈伯洋在臉書表示，今天的機密會議中，黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。當時黃國昌質詢完，召委王定宇立即宣告有哪些事情要注意、不能洩漏等，但黃國昌就一直往門口走出去，「我猜是可能急著有行程」。王定宇只好無奈說：「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了。」話還沒講完，黃國昌已經走出會議室，結果把機密資料也帶出去了。

對於該資料是否有被黃國昌帶出門外，王定宇表示，黃國昌確實曾把國防部的報告拿出門，他立刻要一位國防部軍官去告知黃國昌，該資料很快就拿回了。

黃國昌也在臉書表示，這場會議顯然就是過水。他準備一堆資料，結果只能問五分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。他表示，自己離開會議室，走到樓梯口，才發現國防部提供的書面資料，還夾在自己手上的資料中。他馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，前後時間不到30秒，沒想到沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。