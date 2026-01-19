減社宅改拚包租代管挨批 劉世芳稱務實調整：目標下修至4至6萬戶

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

賴政府社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野質疑跳票。內政部劉世芳解釋，百萬租屋家庭計畫目標未變，因社宅需求多集中在都會區，才在可行性、精準性及即時性務實調整，而非從此不蓋，目標下修後可能落在4萬戶至6萬戶，視中央地方合作情況而定。

根據賴總統提出的8年「百萬租屋家庭支持計畫」，是在前總統蔡英文直接興建社宅12萬戶、包租代管8萬戶的基礎上，累積達成興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶為目標；據了解，近期政策改朝多元興建18萬戶、包租代管32萬戶、租金補貼60萬戶執行。

立法院內政委員會今邀劉世芳專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢。劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社宅的一種，將全面檢討、策進，透過直接興建、包租代管、租金補貼三管齊下達成支持百萬租屋家庭目標。

對於直接興建社宅未來走向，劉世芳報告指出，將持續透過多元方式擴充社宅量能，未來推動重點將放在台北、新北、桃園、台中等都會區，地方政府也應運用市有土地，與中央共同努力落實興辦。

民眾黨立委麥玉珍質疑，國土署曾對外宣稱已盤點227處公有土地可做社宅用地，如今卻說用地取得困難。劉世芳重申，百萬租屋家庭支持計畫目標從未改變，內政部是在可行性、精準性及即時性務實調整，而非外界所稱「從此不蓋」，只是修改數目。

劉世芳指出，2024年國土署已盤點可能社宅用地，扣除已招標、不可行基地等，截至昨日，共有235處，有所增加；但稀缺性高的都會區土地，才是年輕人、社宅真正需要的用地，內政部因此改採「多元興辦」，透過都市計畫變更、都更分回等方式，預計2026年、2027年約能優先興辦40處、約1.1萬戶，可能會分布在新北市、台北市、桃園市與台中市。

國民黨立委許宇甄關注，賴總統當時稱會加碼興建13萬戶社宅，但內政部稱「會越蓋越少」，會少到什麼程度？劉世芳說，根據盤點，可能落在4萬戶到6萬戶，還要看北北桃中與中央合作的戶數，數字可能會變動。

內政部盤點，六都屋齡在50年以下的低度使用住宅約為37.5萬戶，未來將引導至租屋市場。民進黨立委黃捷關注如何提供政策誘因促使空餘屋釋出，劉世芳說明，未來每年可能會以1、2萬戶慢慢增加釋出，目前包租代管業者已達131家，將透過稅優等棍子蘿蔔齊頭並進，持續精進。

