中天記者涉共諜案 蕭旭岑：毋枉毋縱但不要雙重標準

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
中天記者林宸佑涉國安法遭裁定羈押禁見。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，呼籲賴政府慎重處理，「毋枉毋縱，不要羅織入罪，」他也提及中央社前記者郭玫蘭案為例，盼政府辦案標準要與吳釗燮在外交部長任內機要共諜案一致，不要雙重標準。

蕭旭岑今接受中廣「千秋萬事」廣播專訪指出，因為他也曾是新聞同業，對此案特別關切。在民主國家，要逮捕新聞記者、要用各種罪名去起訴媒體人是要非常慎重的，因為這牽涉到新聞自由，如果有記者長年站在政府的對立面、代表民意去監督執政黨，卻在敏感時刻被抓起來，除了毋枉毋縱，賴政府在處理此案一定要非常慎重。

蕭旭岑說，此案還是要回歸司法，看案情本身，但就新聞自由而言，寒蟬效應已經出現，這對監督執政黨的媒體或是媒體人是有恐嚇作用的；想當年的向心夫婦案，後來證實都是烏龍，結果民進黨的共諜是貨真價實，卻可以20萬元交保。大家心裡都有一把尺，不要到了選舉年，賴總統就用肅殺的方式恐嚇監督執政黨的人。

此外，民眾黨前主席柯文哲昨天說，大罷免期間，很多人為了救柯文哲而出門投票，「國民黨不要太高估實力。」蕭旭岑說，柯文哲快人快語，難免很多人不太適應，但就黨中央和藍營基層的立場，應該要謙卑以對。

蕭旭岑說，去年兩次大罷免，國民黨能取得完封的成績，當然是有民眾黨的支持跟幫忙。柯文哲被羅織入罪，這樣的情緒反應在大罷免投票、增加民眾黨的支持動能，這是事實。許多國民黨立委對民眾黨只有感激，如果沒有他們的支持，不見得能撐過罷免考驗。

蕭旭岑呼籲，支持者跟黨員不見得要對柯文哲這句話有太多的情緒反應，作為合作的政黨，藍白兩黨主席在政策、選舉上都有很明確的合作方向，所以藍白合作是很堅定的，大家應該要為了大局，很多歷史背景在此就不討論，應該放眼未來，往前看。

另傳出國共論壇本月下旬將於北京登場，蕭旭岑說，目前沒有進一步訊息，目前與對方還在討論磋商，具體做法等成熟才會對外公布。

蕭旭岑 大罷免 柯文哲

