不只陳右欣 黃國昌子弟兵批政院聯合服務中心淪酬庸派系安養院

新任台肥總經理陳右欣爭議不斷，民眾黨立委黃國昌子弟兵今天舉行記者會，點名行政院聯合服務中心淪為「民進黨酬庸安養院」，多位執行長與副執行長做領超過百萬元年薪，好像只要跟對黨人生就一路開外掛，要求行政院長卓榮泰說清楚講明白。

黃國昌中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢、三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇上午在立法院舉行「賴清德的用人標準：派系坐地分贓，詐取公帑也高升」記者會，指控民進黨在行政院聯合服務中心安插多位自家派系人馬。

陳怡君表示，近年來民進黨政府的用人標準，一直都是只看派系不問專業、只有顏色沒有對錯，然而在賴清德總統上台以來，這種情況沒有最嚴重、只有更嚴重，用人越來越誇張，吃相越來越難看，沒有能力沒有關係，沒有專業也沒有關係，只要跟對派系就能在政府機關安插位置。

陳怡君指出，行政院中部聯合服務中心執行長陳錦倫曾經擔任南投縣議員、雜糧發展基金會執行長，然而卻把雜糧基金會公帑當作自己的零用錢，主要原因在於他是民進黨新潮流大佬，「難道只要跟對派系，詐領公帑都沒關係？難道只要有民進黨證，黑的都能洗成白的？」

周曉芸表示，行政院聯合服務中心「從南到北都是一片綠油油」，南部聯合服務中心執行長許乃文及副執行長陳文亮、謝文斌也都是新潮流人馬，前副執行長陳慧玲擔任議員期間，曾經設領詐領助理費而遭到解職，接任的副執行長顏子傑同樣也是新潮流人馬。

周曉芸指出，行政院東部聯合服務中心洪宗楷及副執行長郭應義、許文獻、金馬聯合服務中心吳增允都有民進黨籍，其中洪宗楷與郭應義落選地方議員後再度回鍋，難道是拿著國家資源進行政治綁樁，「請問這些執行長、副執行長的專長是什麼？平常都在做些什麼？真的有在服務鄉民？」

陳語倢點名，行政院中部聯合辦公室副執行長吳音寧、李貴富及蔡雅玲，還有雲嘉南聯合辦公室執行長劉米山及副執行長李碧菁、陳怡帆，這些人都有一個共同特徵，就是全部都具有民進黨籍，「民進黨在告訴社會大眾：選輸沒有關係黨會照顧你。」

林子宇表示，根據行政院提供的薪點資料，執行長年薪為132萬元，副執行長年薪則為119萬元，更不要說台肥公司相關人事案，難道就只因為陳右欣跟對派系、經由賴總統推薦加入民進黨，甚至還是民進黨立委林俊憲人馬，就能直接高升台肥公司總經理。

林子宇也說，民眾黨想要質問賴總統，這些用人有無符合相關專業，「還是只要是跟對人，人生就一路開外掛」，麻煩卓榮泰盡速說清楚講明白。