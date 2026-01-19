中天主播林宸佑涉共諜被收押 卓榮泰喊話：多數媒體都忠於國家

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天趕赴高雄，出席海洋委員會合署辦公大樓上梁典禮。記者張議晨／攝影
行政院長卓榮泰今天趕赴高雄，出席海洋委員會合署辦公大樓上梁典禮。記者張議晨／攝影

中天記者兼主播「馬德」林宸佑被控涉犯國安法、貪汙治罪條例，日前被橋頭地院裁定羈押禁見，行政院長卓榮泰今上午到高雄出席海委會辦公大樓上樑儀式，致詞先感謝媒體辛苦，「絕大多數媒體都是忠於國家，忠於事實報導」，會後記者追問卓是指誰不忠？卓則回「你們都很棒」即快步離場。

海委會於高雄市三民區同盟、美都路口興建合署辦公大樓，預計明年完工啟用，除海委會本部進駐外，還有海洋保育署、國家海洋研究院也會合署辦公。

卓榮泰今上午6時許先現身桃園機場，迎接代表台灣赴美談判關稅的副院長鄭麗君、政委楊珍妮返台，隨即轉往高雄出席海委會合署辦公大樓上梁典禮。

卓榮泰笑稱，他擔心鄭麗君的班機提早落地，今天一早4點就起床看時間表，雖然早起，但他非常興奮，到機場時看到百工百業理事長都在現場，更難得的是一早就有許多媒體到場，令他非常感動。

卓榮泰說，媒體工作非常專業、重要，而且辛苦，他知道絕大多數的媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己，並且會成為社會正義與公道的重要橋樑，希望大家為這些媒體人掌聲與鼓勵。

卓揆說「因為有你們，才能把正確的訊息傳遞出去，也讓國人更了解國家的政策，進而一起支持政府的作為。在此，我要向媒體工作者表達最深的感謝。」

由於中天記者兼主播「馬德」林宸佑被控涉犯國安法、貪汙治罪條例，日前被橋頭地院裁定羈押禁見；卓揆一詞被出席者解讀是意有所指。

活動結束後，媒體追問卓榮泰，「請問院長剛剛記者是在講哪一台？」卓則回以大拇指「我覺得你們都很棒」，媒體再追問「是誰對國家不忠？」卓則未回應隨即快步離場。

