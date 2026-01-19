卓榮泰親自接機「造王鄭麗君」戰北市長？ 蔣萬安反應曝
台美關稅談判團隊完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，行政院副院長鄭麗君今返台，院長卓榮泰高規格接機，媒體人樊啓明認為，卓打破常規，超高規格接機，極強政治訊號是要「造王」鄭麗君。蔣萬安今被問及，若鄭麗君戰北市會有壓力？蔣說，就是持續推市政、照顧所有市民。
至於關稅，蔣萬安說，「我們都很期待中央能夠做一次很完整清楚的說明，確保勞工、中小企業權益。」
蔣萬安今天赴信義區里長座談，對於鄭麗君完成關稅台美談判的階段性任務，接下來是否戰北市長？會不會有壓力？
蔣萬安今天表示，距離選舉還有一段時間，我們就是持續在推動各項市政，今天我們持續在基層勤走，與里長面對面交換意見，持續照顧所有市民朋友。
