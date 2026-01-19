藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票... 秦慧珠開轟4個字

北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲昨天出席市黨部支持者見面會時，對北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，批是民粹政治、「騙選票非常有用」。國民黨北市議員秦慧珠砲轟柯文哲「不識大體」，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。

秦慧珠今天出席信義區里長座談，被問及柯文哲昨天批評蔣萬安的營養午餐免費政策是騙選票，秦慧珠受訪時批評，站在藍白政營角度，柯文哲不識大體，尤其其他縣市包括白贏的縣市首長候選人，都是以蔣萬安的政策為範本，搶先要做，難道柯文哲要把這些支持營養午餐的縣市首長開除嗎？未來白營要將營養午餐免費政策當政見的候選人，撤銷提名嗎？現在的市長要做的話，開除嗎？

秦說，柯文哲做不到，就表示柯耍嘴皮子，連自家候選人都不支持前黨主席的政見政策，跟隨意批評，怎麼有臉再去批評蔣萬安？

另外，秦慧珠也提到，今年選舉年很重要，請柯文哲自重，站在藍白合大前提下，不要嘴賤隨便亂講話，尤其不要再去講大罷免，是所有人要去救柯文哲，大家是基於理念，反對民進黨發起大罷免，不正當不正確，是行政資源的浪費，不是為了柯文哲，難道這次去投大罷免的人，都是喜歡柯文哲？認定柯文哲無罪？要去救柯文哲？

秦說，柯這樣的推論未免太自大，她完全無法接受，請柯文哲不要再胡說八道，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。