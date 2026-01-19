快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票... 秦慧珠開轟4個字

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長秦慧珠今天出席信義區里長座談。記者林麗玉／攝影
北市長秦慧珠今天出席信義區里長座談。記者林麗玉／攝影

北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲昨天出席市黨部支持者見面會時，對北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，批是民粹政治、「騙選票非常有用」。國民黨北市議員秦慧珠砲轟柯文哲「不識大體」，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。

秦慧珠今天出席信義區里長座談，被問及柯文哲昨天批評蔣萬安的營養午餐免費政策是騙選票，秦慧珠受訪時批評，站在藍白政營角度，柯文哲不識大體，尤其其他縣市包括白贏的縣市首長候選人，都是以蔣萬安的政策為範本，搶先要做，難道柯文哲要把這些支持營養午餐的縣市首長開除嗎？未來白營要將營養午餐免費政策當政見的候選人，撤銷提名嗎？現在的市長要做的話，開除嗎？

秦說，柯文哲做不到，就表示柯耍嘴皮子，連自家候選人都不支持前黨主席的政見政策，跟隨意批評，怎麼有臉再去批評蔣萬安？

另外，秦慧珠也提到，今年選舉年很重要，請柯文哲自重，站在藍白合大前提下，不要嘴賤隨便亂講話，尤其不要再去講大罷免，是所有人要去救柯文哲，大家是基於理念，反對民進黨發起大罷免，不正當不正確，是行政資源的浪費，不是為了柯文哲，難道這次去投大罷免的人，都是喜歡柯文哲？認定柯文哲無罪？要去救柯文哲？

秦說，柯這樣的推論未免太自大，她完全無法接受，請柯文哲不要再胡說八道，未來的藍白合日子裡，柯文哲會是藍白合最大的絆腳石。

柯文哲 藍白合 大罷免

延伸閱讀

影╱柯文哲酸蔣萬安營養午餐免費民粹 秦慧珠：不要嘴賤

挨轟政策轉彎…劉世芳將拜訪談社宅 蔣萬安回應了

【重磅快評】好了瘡疤莫忘痛 柯文哲勿成藍白合破口

柯文哲稱午餐免費騙選票 蔣萬安曝市民光鮮亮麗背後真相

相關新聞

藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票... 秦慧珠開轟4個字

北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲昨天出席市黨部支持者見面會時，對北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，批是民粹政治、「騙選票...

【重磅快評】好了瘡疤莫忘痛 柯文哲勿成藍白合破口

民眾黨前主席柯文哲最近滿血復活，他昨天出席民眾黨輔選活動時表示，大罷免「32比0」，很多人是為了救他才出門投票，國民黨不...

影／立法院今審查衛福部改組案 婦團呼籲：提升婦女業務重要時機

立法院司法及法制委員會今天審查衛福部改組相關法案。多個婦女團體肯定，改組後婦女福利業務將與綜合企劃脫鉤、獨立成組；但同時...

中天主播林宸佑涉共諜被收押 卓榮泰喊話：多數媒體都忠於國家

中天記者兼主播「馬德」林宸佑被控涉犯國安法、貪汙治罪條例，日前被橋頭地院裁定羈押禁見，行政院長卓榮泰今上午到高雄出席海委...

高雄初選林岱樺止步 正國會2026無城可攻如何續命？

民進黨2026年地方選舉布局，隨著高雄、台南、嘉義縣等初選塵埃落定，正式進入派系重新盤點階段。其中高雄由賴瑞隆出線，也讓民進黨派系版圖出現明顯轉折。曾被視為正國會可能突破地方執政、擴大派系版圖的關鍵戰役，隨林岱樺止步初選而告終，等同宣告正國會在2026地方選舉中，將面臨「無縣市首長可拿」的派系困境。黨內卻分析這可能會是轉機，正國會能否在失去地方執政支點後，轉以中央與基層續命，已成黨內衡量派系存亡的重要指標。

對疑叛國行為寬容？ 游淑慧1句話點破出馬德獲聲援的真正原因

綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪汙治罪條例等罪聲押禁見獲准。國民黨議員游淑慧今在臉書說「真...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。