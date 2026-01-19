快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】好了瘡疤莫忘痛 柯文哲勿成藍白合破口

聯合報／ 主筆室
民眾黨昨天舉行松信夥伴見面會，前主席柯文哲（中）、現任主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席。記者葉信菉／攝影
民眾黨昨天舉行松信夥伴見面會，前主席柯文哲（中）、現任主席黃國昌（右）、台北市議員張志豪（左）等人出席。記者葉信菉／攝影

民眾黨前主席柯文哲最近滿血復活，他昨天出席民眾黨輔選活動時表示，大罷免「32比0」，很多人是為了救他才出門投票，國民黨不要太高估自己的實力。柯文哲再度踩在藍白合的痛點，但他不要好了瘡疤忘了痛，如果2024總統大選成功「藍白合」，還會有柯文哲被關、全台大罷免的鬧劇嗎？

民眾黨昨天舉辦「2026松信夥伴見面會」，柯家軍皆到場。一回到自己最熟悉的北市主場，柯文哲又意氣風發說，要不是大罷免32比0，他現在還在裡面，但他相信很多人都是為了「把阿北救出來」才去投票，國民黨不要太高估自己實力。柯文哲也補刀大酸台北市長蔣萬安的營養午餐免費是「民粹政治騙選票」，卻避談民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、新竹市長高虹安都支持該政策。

柯文哲叱吒江湖的101招就是「批藍打綠、居中抬價」，這套戰術屢試不爽，但也留下長期後座力。柯文哲說出部分事實，卻刻意忽略完整全貌，大罷免、大失敗重創民進黨執政權威，但若非在藍營基礎加上小草奧援的6成民意，民眾黨單憑一黨之力如何救阿北？事實上，國民黨自救也救柯，如果沒有藍白合，結果可能兩敗俱傷，但柯文哲「對自己錦上添花、對友軍過河拆橋」的言行，或許能在短期內拉抬聲量，卻常戕害藍白的互信，親痛仇快成為下次合作的隱形地雷。

退一萬步而言，2024年總統大選的關鍵分裂，在於藍白合六點共識被翻桌、君悅飯店上演「藍白分手」，當時媒體民調就直指，多數民眾認為柯文哲要負最大責任。民眾黨以為穩居國會第三大黨，每年可進帳1.5億元「政黨補助款」，結果造就賴清德總統少數執政的憲政亂局，衍生出柯文哲被司法追殺、民進黨發動大罷免等一連串的政治惡鬥，不都源於當年藍白不合的個人私心。柯文哲昨透露，他在獄中曾懷疑「我會不會死在裡面」，但夜闌人靜時，他是否也曾後悔，2024年藍白分的決定？

柯文哲過去輔選最愛唱「囚鳥」，這首歌在2024敗選後一曲成讖，阿北從「囚鳥變囚犯」。政壇傳聞，基於對藍白合的破壞力，恐怕才是民進黨開綠燈釋放柯文哲回去大鬧政壇的陰謀。

年底九合一大選在即，「狂人柯P」再度重出江湖，一來輔選民眾黨小雞、二來也為自己測水溫；藍白當前在新北市、宜蘭縣等縣市長仍待協調，各地議員廝殺激烈。黨內也喊話，柯文哲可御駕親征台南市或台中市，甚至鋪陳再戰2028的風向，無不埋下藍白合變數。

所謂「鷸蚌相爭，漁翁得利」，柯文哲若再成藍白合的破口，賴總統和民進黨將是全台灣最開心的漁翁。2024藍白不合至今付出慘痛代價，2026藍白怎麼合，將是另一道更現實的難題。

好了瘡疤莫忘痛，2024犯過的錯，2026若重蹈覆轍，那不是天真，而是天兵。

藍白合 柯文哲 大罷免

延伸閱讀

柯文哲稱午餐免費騙選票 蔣萬安曝市民光鮮亮麗背後真相

柯文哲指國民黨別太高估實力 藍委：最重要是藍白合

柯文哲稱蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市曝政策2大目的

柯美蘭被點名參選竹北市長 柯文哲：台灣最不欠缺謠言

相關新聞

藍白合絆腳石？柯文哲批蔣萬安騙選票... 秦慧珠開轟4個字

北市前市長、民眾黨前黨主席柯文哲昨天出席市黨部支持者見面會時，對北市長蔣萬安推動營養午餐免費政策，批是民粹政治、「騙選票...

【重磅快評】好了瘡疤莫忘痛 柯文哲勿成藍白合破口

民眾黨前主席柯文哲最近滿血復活，他昨天出席民眾黨輔選活動時表示，大罷免「32比0」，很多人是為了救他才出門投票，國民黨不...

高雄初選林岱樺止步 正國會2026無城可攻如何續命？

民進黨2026年地方選舉布局，隨著高雄、台南、嘉義縣等初選塵埃落定，正式進入派系重新盤點階段。其中高雄由賴瑞隆出線，也讓民進黨派系版圖出現明顯轉折。曾被視為正國會可能突破地方執政、擴大派系版圖的關鍵戰役，隨林岱樺止步初選而告終，等同宣告正國會在2026地方選舉中，將面臨「無縣市首長可拿」的派系困境。黨內卻分析這可能會是轉機，正國會能否在失去地方執政支點後，轉以中央與基層續命，已成黨內衡量派系存亡的重要指標。

對疑叛國行為寬容？ 游淑慧1句話點破出馬德獲聲援的真正原因

綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪汙治罪條例等罪聲押禁見獲准。國民黨議員游淑慧今在臉書說「真...

陸軍證實評估部署機械狗 蕭美琴親推義美斜槓國造款

陸軍司令部證實，近期已開始就可作地面武器、輜重載台的機械狗（四足無人地面載具，Q-UGV），進入一般性商情蒐研與評估階段。巧合的是，去（2025）年5月甫宣布斜槓跨足這項產業的義美，近日即邀請副總統蕭美琴視察國內自行合作研發的機械狗。蕭美琴事後在個人官方臉書表示：「期待未來軍民之間能突破過去框架，加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用」，軍方對相關訊息非常「有感」。

陳右欣的「勵志」故事 終將讓賴總統付出代價

陳右欣或許壓根也沒想到當初滿心歡喜接下天上掉下來的台肥總經理「肥缺」，短短10天內，卻接連遭到起底「黑歷史」，從個人到家族，無一倖免，從史上最年輕的農會總幹事，變成爭議纏身的酬庸肥貓。然而，這一切風暴的源頭就是來自硬是拔擢才不配位、又用人唯親的賴清德總統，這樁充滿相對剝奪感的人事案，不僅推高了陳右欣的仇恨值，最後更勢必算在賴總統頭上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。