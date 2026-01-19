【重磅快評】好了瘡疤莫忘痛 柯文哲勿成藍白合破口

民眾黨前主席柯文哲最近滿血復活，他昨天出席民眾黨輔選活動時表示，大罷免「32比0」，很多人是為了救他才出門投票，國民黨不要太高估自己的實力。柯文哲再度踩在藍白合的痛點，但他不要好了瘡疤忘了痛，如果2024總統大選成功「藍白合」，還會有柯文哲被關、全台大罷免的鬧劇嗎？

民眾黨昨天舉辦「2026松信夥伴見面會」，柯家軍皆到場。一回到自己最熟悉的北市主場，柯文哲又意氣風發說，要不是大罷免32比0，他現在還在裡面，但他相信很多人都是為了「把阿北救出來」才去投票，國民黨不要太高估自己實力。柯文哲也補刀大酸台北市長蔣萬安的營養午餐免費是「民粹政治騙選票」，卻避談民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、新竹市長高虹安都支持該政策。

柯文哲叱吒江湖的101招就是「批藍打綠、居中抬價」，這套戰術屢試不爽，但也留下長期後座力。柯文哲說出部分事實，卻刻意忽略完整全貌，大罷免、大失敗重創民進黨執政權威，但若非在藍營基礎加上小草奧援的6成民意，民眾黨單憑一黨之力如何救阿北？事實上，國民黨自救也救柯，如果沒有藍白合，結果可能兩敗俱傷，但柯文哲「對自己錦上添花、對友軍過河拆橋」的言行，或許能在短期內拉抬聲量，卻常戕害藍白的互信，親痛仇快成為下次合作的隱形地雷。

退一萬步而言，2024年總統大選的關鍵分裂，在於藍白合六點共識被翻桌、君悅飯店上演「藍白分手」，當時媒體民調就直指，多數民眾認為柯文哲要負最大責任。民眾黨以為穩居國會第三大黨，每年可進帳1.5億元「政黨補助款」，結果造就賴清德總統少數執政的憲政亂局，衍生出柯文哲被司法追殺、民進黨發動大罷免等一連串的政治惡鬥，不都源於當年藍白不合的個人私心。柯文哲昨透露，他在獄中曾懷疑「我會不會死在裡面」，但夜闌人靜時，他是否也曾後悔，2024年藍白分的決定？

柯文哲過去輔選最愛唱「囚鳥」，這首歌在2024敗選後一曲成讖，阿北從「囚鳥變囚犯」。政壇傳聞，基於對藍白合的破壞力，恐怕才是民進黨開綠燈釋放柯文哲回去大鬧政壇的陰謀。

年底九合一大選在即，「狂人柯P」再度重出江湖，一來輔選民眾黨小雞、二來也為自己測水溫；藍白當前在新北市、宜蘭縣等縣市長仍待協調，各地議員廝殺激烈。黨內也喊話，柯文哲可御駕親征台南市或台中市，甚至鋪陳再戰2028的風向，無不埋下藍白合變數。

所謂「鷸蚌相爭，漁翁得利」，柯文哲若再成藍白合的破口，賴總統和民進黨將是全台灣最開心的漁翁。2024藍白不合至今付出慘痛代價，2026藍白怎麼合，將是另一道更現實的難題。

好了瘡疤莫忘痛，2024犯過的錯，2026若重蹈覆轍，那不是天真，而是天兵。