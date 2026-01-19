快訊

簡立峰專欄／輝達推動自駕平台 對車廠是仙丹或毒藥？

至少已18死！智利森林大火2萬人急撤 2地區進入「災難狀態」

台股早盤跌逾100點 台積電開盤下跌15元

劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種，將全面性檢討與策進；到目前為止，照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標未變。

立法院內政委員會今邀劉世芳專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，並備質詢，內政部卻將題目改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評，劉說，這樣範圍更廣泛，能讓立委了解全面的政策。

對於社會社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭質疑政策跳票，劉世芳指出，到目前為止，照顧「百萬租屋家庭計畫」的目標未變，且依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅的一種。

劉世芳說，除了中央，地方也需要接受挑戰、檢討及策進，因此他已經拜訪過桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也即將要拜訪台中市長盧秀燕市長、台北市長蔣萬安，共同檢討或精進，思考未來是否有更好的社會住宅政策，嘉惠更多有需求的人。     

針對藍白質疑內政部擅改專案報告標題，劉世芳解釋，內政部提出的，範圍更廣泛，以及中央、地方及公私協力團體碰到的狀況，用這樣的題目來報告，能讓所有立委瞭解全面的政策。

不過，本日召委、國民黨立委黃建賓在會議開始前對此表達不滿，黃建賓指出，內政部未經內政委員會同意，擅改專題報告名稱，非常不尊重立院，也代表不願意承擔政策疏失，他嚴正譴責，未來請中央部會務必尊重立院職權。

內政部報告中說明，政府設定2025年至2024年以「直接興建社會住宅、包租代管及租金補貼」三大居住政策，8年達成支持100萬戶租屋家庭為整體目標；截至去年底，全國社宅合計22萬7483戶，直接興辦12萬2680戶，包租代管10萬4803戶，均依住宅法納入社會住宅體系。

社會住宅 內政部 劉世芳

延伸閱讀

警局長今退休…新局長還沒來 蔣萬安證實劉世芳來電

確定了！劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

警專特考班結業 劉世芳期勉為國家社會貢獻心力

證實賴政府社宅越蓋越少 劉世芳：輔導37萬戶空餘屋釋出

相關新聞

對疑叛國行為寬容？ 游淑慧1句話點破出馬德獲聲援的真正原因

綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪汙治罪條例等罪聲押禁見獲准。國民黨議員游淑慧今在臉書說「真...

劉世芳駁跳票：直接興建、包租代管都屬社宅 專報範圍更全面

賴總統提出8年直接興建13萬戶社宅目標挨批轉彎，內政部長劉世芳解釋，依「住宅法」規定，直接興建或包租代管，都屬於社會住宅...

陸軍證實評估部署機械狗 蕭美琴親推義美斜槓國造款

陸軍司令部證實，近期已開始就可作地面武器、輜重載台的機械狗（四足無人地面載具，Q-UGV），進入一般性商情蒐研與評估階段。巧合的是，去（2025）年5月甫宣布斜槓跨足這項產業的義美，近日即邀請副總統蕭美琴視察國內自行合作研發的機械狗。蕭美琴事後在個人官方臉書表示：「期待未來軍民之間能突破過去框架，加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用」，軍方對相關訊息非常「有感」。

陳右欣的「勵志」故事 終將讓賴總統付出代價

陳右欣或許壓根也沒想到當初滿心歡喜接下天上掉下來的台肥總經理「肥缺」，短短10天內，卻接連遭到起底「黑歷史」，從個人到家族，無一倖免，從史上最年輕的農會總幹事，變成爭議纏身的酬庸肥貓。然而，這一切風暴的源頭就是來自硬是拔擢才不配位、又用人唯親的賴清德總統，這樁充滿相對剝奪感的人事案，不僅推高了陳右欣的仇恨值，最後更勢必算在賴總統頭上。

陳右欣夫家勢力強 獲賴總統拔擢成箭靶

陳右欣接任台肥公司總經理被批酬庸，再爆夫家公司曾濫倒汙泥事件，據了解，她的公公陳進雄曾任縣議員、婆婆陳佳琪經營公司也曾代...

朝野同聲：陳右欣應出面 快刀斬亂麻

新任台肥總經理陳右欣繼酬庸、涉買假學歷等爭議後，又被爆出婆婆陳佳琪掛名負責人的肥料公司因濫倒汙泥被判刑入獄。國民黨立委直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。