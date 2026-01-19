爭取2026市長提名 將和李四川啟動協調 劉和然：目標一定是勝選

快訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天上廣播節目接受黃暐翰訪問，談2026新北選戰等話題。翻攝自廣播節目直播畫面
新北市副市長劉和然今天上廣播節目接受黃暐翰訪問，劉最近拍影片、寫書，被解讀為備戰2026新北市長。劉表示，每個人體質、配速不同，節奏很重要，出書是想在某個階段做個記錄、整理，而不是思考選舉，「若只為單一目的而活，會讓人生變得混亂」。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧去年11月便站上戰鬥位置，民眾黨黃國昌近期也辦過幾場應援造勢，高喊「我準備好了，新北我來」，國民黨人選遲遲未決定，黨中央偕地方黨部正啟動協調作業，目標是農曆年前2月17日要敲定人選，再與民眾黨啟動「藍白合」協商機制。

對於國民黨協調作業期程，劉和然說，黨的機制他一定尊重，黨中央式設定1月底能與李四川等人碰面，「要見面才能談，才知道方法是什麼？」

黨主席鄭麗文之前受訪快人快語說「準備要徵召李四川」，引發熱議。劉和然今天說，他相信鄭主席當時是沒說得很完整，一切就是按照黨的機制，見面以後才能開始談。

之前有新北議員說，劉和然民調有起色，有機會超車李四川，對此，劉和然說，他們內部沒做民調，不太清楚目前民調情況，他是田徑校隊出身，知道配速有各種模式，重點是節奏不要被打亂。

2005台北縣長周錫瑋執政之後，國民黨已在新北執政21年，劉和然強調「我們的目標一定是勝選」，治理400萬人口的新北市，市長要具備3大條件，包括對城市深度了解，對市民同理心，還要有解決問題的勇氣。能否持續執政，關鍵就是把市政做好，讓民眾有信任感。

為何想投入新北市長選戰？劉和然說，那是一個歷練的養成，他當過教育局長、環保局長、代理市長，市政最怕斷層，怕成為實習場域，這種心情他能理解，昔日當老師時，遇到換校長就會讓人不安，當校長時期，也憂心換教育局長，會讓教育政策無法延續。他強調，39年來他沒離開新北，市政發展一棒接一棒，要能穩定延續。

劉和然受訪強調，從基層教師一路到校長，再歷練教育局長、環保局長、副祕書長、副市長等角色，一路走來超乎人生規畫。正在寫書做記錄，他強調，出書不是為了選舉，「這本書，不是政績清單，而是一份關於初心的筆記」。

劉和然還說，當年他是彰化家族中第一位考上大學的孩子，他拚上師大時，阿公還放鞭炮慶祝，「那串鞭炮曾為我開路，現在換我來為新北市民開路」，這本書將談從田埂到市政廳的心路歷程。

新北市副市長劉和然今天上廣播節目接受黃暐翰訪問，談2026新北選戰等話題。翻攝自廣播節目直播畫面
