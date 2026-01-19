對疑叛國行為寬容？ 游淑慧1句話點破出馬德獲聲援的真正原因

綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪汙治罪條例等罪聲押禁見獲准。國民黨議員游淑慧今在臉書說「真正叛國的人，理當人人唾棄。」但在台灣，「被指控為共諜」的人，卻常出現大量聲援的原因在於：冤案和政治潑紅實在太多，「司法公信力早已被透支」。

游淑慧說，多數國家「被指控為叛國」幾乎等同社會性死亡；但在台灣，這個標籤不再自動成立。原因不在於突然對叛國寬容，而是：「司法指控 ≠ 真相」這個認知，已經被太多案例深植人心。這些年，一次次看到：「先貼標籤、再找證據；只帶風向、不管真相」，或用「國安」包裝政治清算；在關鍵時刻啟動檢調、配合輿論定罪。

游表示，聲援，不一定是認定無罪，而是拒絕在證據未攤在陽光下前，就把一個人送上社會性死刑。民主社會中，叛國行為必須被嚴懲，但前提是「證據先於立場、程序重於風向、司法獨立於政權。」然而，台灣的司法獨立於政權嗎？

游說，所以當「叛國」的指控來自一個被質疑早已政治化的司法體系時，人民選擇先質疑司法和當權者，而不是急著唾棄個人。人民不會第一時間跟著定罪。台灣的司法人不攀附當權者嗎？我們都可以問問自己。而當司法失去中立時，司法將變成整肅的權力、而非正義公信力。