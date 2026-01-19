聽新聞
陳右欣夫家勢力強 獲賴總統拔擢成箭靶

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南報導

陳右欣接任台肥公司總經理被批酬庸，再爆夫家公司曾濫倒汙泥事件，據了解，她的公公陳進雄曾任縣議員、婆婆陳佳琪經營公司也曾代夫出征議員；隨台肥人事案接連被挖出舊事，地方人士直言，真正用意是要打擊賴清德總統威信。

根據相關資料，陳家先後成立至少八間相關公司，有的登記在同一地址，其中以一九九五年十一月的「欣農實業公司」最早成立，代表人是陳進雄，這間公司陳右欣掛名經理人、也是上述八間公司唯一有掛名；其他主要掛名者大概都是陳進雄或妻子陳佳琪、陳右欣的丈夫陳良威。

陳右欣的公婆在地方勢力不容小覷。陳進雄外號「阿草仔」，曾任台南縣市合併前的柳營鄉代會主席多年，也曾選上南市議員，後被控賄選而解職；一名熟知地方的人士說，陳重義氣，早年個性強勢、直來直往，近年因健康因素，已少公開露面。

外號「草嫂」的陳佳琪個性活潑人緣佳，曾任新營社造促進會理事長，她也常在臉書分享，甚至足跡也遍及國外。

陳佳琪二○一四年曾「代夫出征」出馬角逐南市議員，因匆促上陣，最後以八百多票之差錯落選，仍展現在地方基層實力，之後陳佳琪淡出選舉，更專注在自家事業上，不過其臉書在去年十一月六日後已停止更新，地方才發現已入監服刑。

「當台肥總經理後成箭靶不意外。」一名和陳家熟識的人士說，陳家從事的行業屬高汙染行業，多年來汙染情事被告發也是事實，「該罰就罰」、「該關就關」，但陳右欣是賴清德拔擢，更讓藍白陣營磨刀霍霍，墊高仇恨值，這些陳都必須概括承受。

