朝野同聲：陳右欣應出面 快刀斬亂麻

新任台肥總經理陳右欣繼酬庸、涉買假學歷等爭議後，又被爆出婆婆陳佳琪掛名負責人的肥料公司因濫倒汙泥被判刑入獄。國民黨立委直呼，賴總統用人不只顏色對，還要夠親，事已至此，呼籲陳右欣勇敢面對，不要辜負賴總統「栽培年輕人」的善意；民進黨立委也說，若遭指控非事實，當事人應澄清。

陳右欣新職位遭質疑是酬庸，除涉買假學歷，近日又被爆夫家經營的欣農好公司涉違法收汙泥、濫倒至農田，陳的婆婆陳佳琪因此遭判刑，且已於去年十一月至高雄女子監獄執行；公公陳進雄則在二○一○年間被控參選議員涉賄選。

國民黨立委謝龍介認為，陳右欣及家族相關事情在地方早有傳聞，目前又有這一連串爭議，陳右欣應該勇敢，趕快出面坦承面對，「快刀斬亂麻」，不要辜負賴總統「栽培年輕人」的善意，到時候連累到賴總統。尤其台肥總經理是一個重要職缺，社會各界自然用更高道德標準看待，賴總統未來要提拔年輕人應事先了解，才不會像這次跌跌撞撞，讓社會觀感不加，給外界識人不明的感覺。

「這就是用人唯親。」國民黨立委賴士葆直呼，現在賴總統用人不只是看顏色，還要夠親才能重用，一定是陳右欣家族與賴總統關係非常好，這也是大家對賴總統治理國家比較擔心的地方，完全用顏色跟親近程度決定人事。

民進黨立委吳思瑤表示，尊重行政部門人事權，如果有相關爭議，指控者必須清楚舉證，然而如果非屬實，相關當事人應當澄清，在野黨永遠都能找到理由，「我們不樂見這種為反對而反對的狀況，如果有任何爭議，就交給行政部門及當事人說明」。