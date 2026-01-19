聽新聞
0:00 / 0:00

朝野同聲：陳右欣應出面 快刀斬亂麻

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導
陳右欣（右）先前發文表示將接任台肥總經理，就任前向農業部長陳駿季辭行。這篇貼文近日已悄悄刪除。圖／截自陳右欣臉書
陳右欣（右）先前發文表示將接任台肥總經理，就任前向農業部長陳駿季辭行。這篇貼文近日已悄悄刪除。圖／截自陳右欣臉書

新任台肥總經理陳右欣繼酬庸、涉買假學歷等爭議後，又被爆出婆婆陳佳琪掛名負責人的肥料公司因濫倒汙泥被判刑入獄。國民黨立委直呼，賴總統用人不只顏色對，還要夠親，事已至此，呼籲陳右欣勇敢面對，不要辜負賴總統「栽培年輕人」的善意；民進黨立委也說，若遭指控非事實，當事人應澄清。

陳右欣新職位遭質疑是酬庸，除涉買假學歷，近日又被爆夫家經營的欣農好公司涉違法收汙泥、濫倒至農田，陳的婆婆陳佳琪因此遭判刑，且已於去年十一月至高雄女子監獄執行；公公陳進雄則在二○一○年間被控參選議員涉賄選。

國民黨立委謝龍介認為，陳右欣及家族相關事情在地方早有傳聞，目前又有這一連串爭議，陳右欣應該勇敢，趕快出面坦承面對，「快刀斬亂麻」，不要辜負賴總統「栽培年輕人」的善意，到時候連累到賴總統。尤其台肥總經理是一個重要職缺，社會各界自然用更高道德標準看待，賴總統未來要提拔年輕人應事先了解，才不會像這次跌跌撞撞，讓社會觀感不加，給外界識人不明的感覺。

「這就是用人唯親。」國民黨立委賴士葆直呼，現在賴總統用人不只是看顏色，還要夠親才能重用，一定是陳右欣家族與賴總統關係非常好，這也是大家對賴總統治理國家比較擔心的地方，完全用顏色跟親近程度決定人事。

民進黨立委吳思瑤表示，尊重行政部門人事權，如果有相關爭議，指控者必須清楚舉證，然而如果非屬實，相關當事人應當澄清，在野黨永遠都能找到理由，「我們不樂見這種為反對而反對的狀況，如果有任何爭議，就交給行政部門及當事人說明」。

陳右欣 台肥

延伸閱讀

全台飼養貓狗破340萬！超車小孩人數 賴總統：盼達零棄養目標

賴總統：全台貓狗比14歲以下幼童多 小孩越生越少政府要面對

「賴清德」現身高雄發春聯？原來是跟總統撞臉的里長蔡長志

川普關稅施壓格陵蘭議題 芬蘭總統緊急應對

相關新聞

社宅政策轉彎？內政部：未來重點鎖定北北桃中都會區 地方須共同努力

賴政府社宅政策轉彎，直接興建數量下修，改衝刺空屋轉包租代管，引發民團、在野批評。內政部報告指出，面對人口結構變化與都會區...

大罷免32比0 柯文哲：很多人為了救阿北才去投票…國民黨別太高估實力

台北地方法院審理京華城案，排定今年3月26日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲今天說，他原本計劃要寫4本書，但是內容都還都不完...

朝野同聲：陳右欣應出面 快刀斬亂麻

新任台肥總經理陳右欣繼酬庸、涉買假學歷等爭議後，又被爆出婆婆陳佳琪掛名負責人的肥料公司因濫倒汙泥被判刑入獄。國民黨立委直...

欣農肥料公司空汙遭舉發百次 「開罰像交差」

台肥總經理陳右欣夫家經營肥料製造，卻頻傳違規。非法排放汙泥遭判刑的欣農好肥料公司，十年來十四筆違反廢清法挨罰紀錄，前年底...

新聞眼／台肥政策 會否牟利特定家族？

台肥總經理陳右欣人事案爭議一再升溫，不單學經歷難匹配，她在任柳營農會總幹事期間，夫家肥料製造公司竟將汙泥大舉濫倒「轄區」...

陳右欣柳營農會任內 婆婆濫倒汙泥

台肥總經理陳右欣人事案被批酬庸，爭議連環爆，繼涉入買學歷案後，如今更被爆出經營肥料的夫家牽扯濫倒汙泥案。檢方七年多前偵辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。