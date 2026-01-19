聽新聞
0:00 / 0:00

欣農肥料公司空汙遭舉發百次 「開罰像交差」

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
由陳右欣夫家所經營的欣農有機肥料公司，位在台南柳營八翁酪農區。記者謝進盛／攝影
由陳右欣夫家所經營的欣農有機肥料公司，位在台南柳營八翁酪農區。記者謝進盛／攝影

台肥總經理陳右欣夫家經營肥料製造，卻頻傳違規。非法排放汙泥遭判刑的欣農好肥料公司，十年來十四筆違反廢清法挨罰紀錄，前年底已解散。同由陳右欣婆婆陳佳琪擔任負責人的欣農農牧企業社，因異味超標等累計開罰也多達廿四筆。

民眾黨台南市黨部北區主任江明宗說，陳右欣夫家以「欣農」為名有多間公司，主要製造有機肥料、批發銷售等，廠區會堆放農業廢棄物，產生惡臭，長年遭居民抗議、累計舉發至少上百次，然而環保單位感覺交差式的開罰，空汙問題難以根除。

「真的很臭。」江明宗前年曾與立委謝龍介服務團隊到欣農農牧企業社會勘，發現室內的有機肥料半成品堆置場味道嚇人。他指出，雖農業部持續有輔導機制，該廠房減少異味設備仍未充足，只要稍微起風，下風處村落就聞到強烈惡臭。

位於台南新營區的欣農好肥料有限公司，二○一四年起至二○二四年多達十四筆因違反「廢棄物清理法」等遭裁罰紀錄，最後二○二四年十二月辦理解散。

卜蜂汙泥案後，二○一九年十月，欣農好被以未依事業廢棄物清理計畫書核准內容再利用食品加工汙泥，遭罰七萬兩千元，同時未依規定記錄事業廢棄物數量等，挨罰七萬兩千元。

台肥 陳右欣 台南 廢棄物

延伸閱讀

國道4號神岡段邊坡火警！濃煙蔓延影響行車視線 住家注意空汙警報

接掌台肥老總引話題 陳右欣擬選立委…親口回應「暫無規畫」

【重磅快評】農會總幹事變台肥總座 「勵志」程度不輸吳音寧

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

相關新聞

社宅政策轉彎？內政部：未來重點鎖定北北桃中都會區 地方須共同努力

賴政府社宅政策轉彎，直接興建數量下修，改衝刺空屋轉包租代管，引發民團、在野批評。內政部報告指出，面對人口結構變化與都會區...

大罷免32比0 柯文哲：很多人為了救阿北才去投票…國民黨別太高估實力

台北地方法院審理京華城案，排定今年3月26日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲今天說，他原本計劃要寫4本書，但是內容都還都不完...

陳右欣夫家勢力強 獲賴總統拔擢成箭靶

陳右欣接任台肥公司總經理被批酬庸，再爆夫家公司曾濫倒汙泥事件，據了解，她的公公陳進雄曾任縣議員、婆婆陳佳琪經營公司也曾代...

朝野同聲：陳右欣應出面 快刀斬亂麻

新任台肥總經理陳右欣繼酬庸、涉買假學歷等爭議後，又被爆出婆婆陳佳琪掛名負責人的肥料公司因濫倒汙泥被判刑入獄。國民黨立委直...

欣農肥料公司空汙遭舉發百次 「開罰像交差」

台肥總經理陳右欣夫家經營肥料製造，卻頻傳違規。非法排放汙泥遭判刑的欣農好肥料公司，十年來十四筆違反廢清法挨罰紀錄，前年底...

新聞眼／台肥政策 會否牟利特定家族？

台肥總經理陳右欣人事案爭議一再升溫，不單學經歷難匹配，她在任柳營農會總幹事期間，夫家肥料製造公司竟將汙泥大舉濫倒「轄區」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。