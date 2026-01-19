欣農肥料公司空汙遭舉發百次 「開罰像交差」

台肥總經理陳右欣夫家經營肥料製造，卻頻傳違規。非法排放汙泥遭判刑的欣農好肥料公司，十年來十四筆違反廢清法挨罰紀錄，前年底已解散。同由陳右欣婆婆陳佳琪擔任負責人的欣農農牧企業社，因異味超標等累計開罰也多達廿四筆。

民眾黨台南市黨部北區主任江明宗說，陳右欣夫家以「欣農」為名有多間公司，主要製造有機肥料、批發銷售等，廠區會堆放農業廢棄物，產生惡臭，長年遭居民抗議、累計舉發至少上百次，然而環保單位感覺交差式的開罰，空汙問題難以根除。

「真的很臭。」江明宗前年曾與立委謝龍介服務團隊到欣農農牧企業社會勘，發現室內的有機肥料半成品堆置場味道嚇人。他指出，雖農業部持續有輔導機制，該廠房減少異味設備仍未充足，只要稍微起風，下風處村落就聞到強烈惡臭。

位於台南新營區的欣農好肥料有限公司，二○一四年起至二○二四年多達十四筆因違反「廢棄物清理法」等遭裁罰紀錄，最後二○二四年十二月辦理解散。

卜蜂汙泥案後，二○一九年十月，欣農好被以未依事業廢棄物清理計畫書核准內容再利用食品加工汙泥，遭罰七萬兩千元，同時未依規定記錄事業廢棄物數量等，挨罰七萬兩千元。