新聞眼／台肥政策 會否牟利特定家族？

台肥總經理陳右欣人事案爭議一再升溫，不單學經歷難匹配，她在任柳營農會總幹事期間，夫家肥料製造公司竟將汙泥大舉濫倒「轄區」農地，令外界不只質疑酬庸，憂心賴政府為了鞏固派系利益，資本額近百億元的官股公司難道不會淪為特定家族的利益？

陳右欣昨回應汙泥案，稱「與我無關」，即便她並未涉入違法的公司、無須負法律責任，無法斷開的是，自己二○○九年起就擔任公公另家公司經理人，地方上更皆知她與夫家互動密切，難說服人絲毫不知情，且傾倒地點竟是自己區域的農地。

台肥肩負國家農業政策、肥料穩定供應、糧食安全的重要官股企業，陳右欣僅有農會總幹事、農業部專委等經歷，就要掌舵近百億元公司，現又爆出夫家先後成立數間肥料公司，欣農好肥料公司涉汙泥案判刑外，欣農好肥料、欣農農牧企業社各因廢棄物清理、空汙等違規挨罰多次，未來台肥相關政策方向，真能完全不受私人或派系關係影響？更何況陳右欣夫家肥料廠卻涉入如此難堪、破壞環境的濫倒汙泥案，她卻在農業部公股的推薦下出任台肥總經理，不是最大的諷刺嗎？

政府用人發生家族爭議，並非沒有前車之鑑，曾任蘇治芬雲林縣長任內農業處長的台灣金聯前董事長呂政璋，同樣因家族黑歷史接連披露，家族經營的青松樂活科技農業公司掏空倒閉、家族合作社承租台糖土地被追討兩千多萬元補助款，人事適任性與背景爭議遭強烈質疑，最終他僅僅上任三天即光速請辭下台止血，至少顯示官股事業不是政治酬庸的避風港，而是須接受全民檢視的公共資產。

台肥案人事爭議延燒迄今，賴政府依然硬撐、不正面回應，似乎只想簡化為政治攻防，然而官股公司若成為派系分贓、家族利益延伸平台，再次重創政府治理威信，這場人事案已成賴政府是否能擺脫「用人唯親、用人唯綠」標籤的一大考驗。