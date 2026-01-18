提案加重隨機殺人刑責 翁曉玲籲法務部盡速研議共推修法

台北捷運隨機攻擊事件引發社會恐慌，後續也有零星事件，國民黨立委翁曉玲表示，她提案修法加重處罰及擴大範圍，包含修「刑法」規定「無差別殺害人群罪」，及修正「殘害人群治罪條例」擴大適用情況，呼籲法務部積極回應社會期待，盡速研議並提出對案，一同推動修法。

翁曉玲指出，看到這些年來台灣時常出現隨機殺人攻擊事件，造成社會恐慌，但目前我國刑法卻沒有針對這類的犯罪行為予以特別處罰，還只是透過刑法「普通殺人罪」去審理定罪，這不符國人法律情感，而且司法實務上也無法對此等隨機殺人的高度惡性做出明確評價。

翁曉玲表示，她提出了兩項法律修正案，第一是增修「刑法」第272之2條規定「無差別殺害人群罪」；另一則是修正「殘害人群治罪條例」， 將隨機殺害不特定多數人的犯罪行為納入其中，擴大原條例只能處罰殺害特定族群或團體的犯罪行為。