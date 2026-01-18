快訊

提案加重隨機殺人刑責 翁曉玲籲法務部盡速研議共推修法

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

台北捷運隨機攻擊事件引發社會恐慌，後續也有零星事件，國民黨立委翁曉玲表示，她提案修法加重處罰及擴大範圍，包含修「刑法」規定「無差別殺害人群罪」，及修正「殘害人群治罪條例」擴大適用情況，呼籲法務部積極回應社會期待，盡速研議並提出對案，一同推動修法。

翁曉玲指出，看到這些年來台灣時常出現隨機殺人攻擊事件，造成社會恐慌，但目前我國刑法卻沒有針對這類的犯罪行為予以特別處罰，還只是透過刑法「普通殺人罪」去審理定罪，這不符國人法律情感，而且司法實務上也無法對此等隨機殺人的高度惡性做出明確評價。

翁曉玲表示，她提出了兩項法律修正案，第一是增修「刑法」第272之2條規定「無差別殺害人群罪」；另一則是修正「殘害人群治罪條例」， 將隨機殺害不特定多數人的犯罪行為納入其中，擴大原條例只能處罰殺害特定族群或團體的犯罪行為。

翁曉玲批評，法務部向來對增修刑法規定態度保守、而且修法作業緩慢，其每會期向立院報告的立法計畫，時常與社會脈動脫節，與國人的法律期待相去甚遠。希望法務部在該案要更積極回應社會期待，盡速研議相關修法的可行性與必要性，同時提出修法對案，一同推動懲治隨機殺人犯罪修法。

國民黨立委翁曉玲針對隨機殺人案提案修法加重處罰及擴大範圍。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲針對隨機殺人案提案修法加重處罰及擴大範圍。圖／取自翁曉玲臉書

相關新聞

社宅政策轉彎？內政部：未來重點鎖定北北桃中都會區 地方須共同努力

賴政府社宅政策轉彎，直接興建數量下修，改衝刺空屋轉包租代管，引發民團、在野批評。內政部報告指出，面對人口結構變化與都會區...

大罷免32比0 柯文哲：很多人為了救阿北才去投票…國民黨別太高估實力

台北地方法院審理京華城案，排定今年3月26日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲今天說，他原本計劃要寫4本書，但是內容都還都不完...

提案加重隨機殺人刑責 翁曉玲籲法務部盡速研議共推修法

台北捷運隨機攻擊事件引發社會恐慌，後續也有零星事件，國民黨立委翁曉玲表示，她提案修法加重處罰及擴大範圍，包含修「刑法」規...

中天記者遭羈押！侯漢廷自曝曾遭抹紅 酸檢：編故事能編出花籃

中天記者「馬德」林宸佑疑涉案擔任中間人將資料交付給中共遭羈押禁見引發關注。北市議員侯漢廷指出，涉嫌用金錢收買軍人換取機密...

全台飼養貓狗破340萬！超車小孩人數 賴總統：盼達零棄養目標

賴清德總統今天出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時指出，截止去年底，全台養狗與貓數量超過340萬隻，超越台灣14歲以下...

賴總統：全台貓狗比14歲以下幼童多 小孩越生越少政府要面對

賴清德總統在活動中罕見牽起狗狗的遛繩，與現場民眾熱情寒暄！他18日出席「信賴汪汪喵喵嘉年華會」時，牽起黨員的狗狗「葡萄」，同時示範遛狗需要綁牽繩的觀念宣導。

