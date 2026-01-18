中天記者遭羈押！侯漢廷自曝曾遭抹紅 酸檢：編故事能編出花籃
中天記者「馬德」林宸佑疑涉案擔任中間人將資料交付給中共遭羈押禁見引發關注。北市議員侯漢廷指出，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，當時只因與軍人粉絲有接觸，就被檢方「編故事能編出花籃」，抹紅他滲透軍人，批評司法已變成黨檢媒合一機關。
侯漢廷表示，當年只是採訪軍人辛勞，拍攝鬼島那些事，檢方從他的電腦中找到了訪談資料，就幻想他滲透軍人，但訪談警消醫護老師的資料，檢方就視而不見，而當初整他的目的，就是打擊當初發明「髮夾彎」的他和有戰力的新黨，先行抹紅。
侯漢廷說，當時開庭軍人作證，是主動邀請他碰面、雙方只見過一兩次、因為是粉絲主動和他合照，從未交付任何軍中資料機密，也沒有任何金錢往來，他沒有收受大陸資金、也無涉軍事機密，但媒體先行抹紅，「共諜」罵名已深入人心。
侯漢廷說，正因這些冤案，哪怕是民進黨共諜案初始，節目評論他也保持謹慎，沒有立刻認定那些人一定是共諜，向心夫婦還被指控是共諜頭子，最後連檢方都辦不下去，卻被困台灣4年，直言「東廠下的政治案件，不要那麼快就信任帶風向的黨檢媒合一機關。」
