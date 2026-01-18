快訊

海陸中士投共遭逮扯出中天主播 中士外公痛心：怕他學壞才送去當兵

115學測國寫／「就算牠沒有臉」直指共感道德壓力 考生坦言不好寫

全台飼養貓狗破340萬！超車小孩人數 賴總統：盼達零棄養目標

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統下午前往榮星花園出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，也順便宣導寵物出外要繫牽繩。記者曾原信／攝影
賴清德總統下午前往榮星花園出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，也順便宣導寵物出外要繫牽繩。記者曾原信／攝影

賴清德總統今天出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時指出，截止去年底，全台養狗與貓數量超過340萬隻，超越台灣14歲以下小孩的數目，政府不僅成立動物保護司，也推動動物保護法修法，盼達到領養取代購買、零棄養目標。

賴清德指出，飼養寵物已是多數家庭的日常。面對這樣的社會變化，政府長期與第一線飼主、動保團體及民間社群密切合作，從觀念倡議到政策執行，持續推動珍惜生命、尊重動物的社會共識。

賴清德表示，為了強化動物保護政策的行政量能，政府已於兩年前成立農業部動物保護司，專責統籌相關業務，並提升整體政策推動的穩定度與專業度。同時，為延攬更多專業獸醫師投入公共服務，政府也首創公職獸醫師不開業獎金制度，不僅協助防疫工作與動物保護，也為畜牧產業及第一線執行人員提供更完整的支持。

賴清德進一步指出，近期完成的「動物保護法」修正，重點在於加強源頭管理與落實寵物登記制度，並同步強化動物檢查人員的執法與即時處置權限，透過加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並協助認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公告結果等措施，多面向保障動物權益。

最後，賴清德也以醫師背景指出，動物健康與人類健康密不可分，許多傳染病風險仍有待持續監測與研究，因此衛生福利部與農業部持續合作，落實「One Health」理念，透過完善的動物保護與防疫體系，不僅守護動物的福祉，也同時維護全民的健康與公共安全。

虐待動物 獸醫師 賴清德

延伸閱讀

賴總統示範遛狗 盼研究人畜傳染病

與貓狗同歡 賴總統宣導勿餵食流浪動物

「賴清德」現身高雄發春聯？原來是跟總統撞臉的里長蔡長志

民進黨高嘉南3首長參選人提名後 北桃布局鎖定人選「等賴總統拍板」

相關新聞

大罷免32比0 柯文哲：很多人為了救阿北才去投票…國民黨別太高估實力

台北地方法院審理京華城案，排定今年3月26日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲今天說，他原本計劃要寫4本書，但是內容都還都不完...

全台飼養貓狗破340萬！超車小孩人數 賴總統：盼達零棄養目標

賴清德總統今天出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時指出，截止去年底，全台養狗與貓數量超過340萬隻，超越台灣14歲以下...

社宅政策轉彎？內政部：未來重點鎖定北北桃中都會區 地方須共同努力

賴政府社宅政策轉彎，直接興建數量下修，改衝刺空屋轉包租代管，引發民團、在野批評。內政部報告指出，面對人口結構變化與都會區...

賴總統示範遛狗 盼研究人畜傳染病

賴清德總統在活動中罕見牽起狗狗的遛繩，與現場民眾熱情寒暄！他18日出席「信賴汪汪喵喵嘉年華會」時，牽起黨員的狗狗「葡萄」，同時示範遛狗需要綁牽繩的觀念宣導。

影／邱議瑩被問林宸佑事件 她反問媒體：要說實話嗎？

民進黨立委邱議瑩新版春聯，被問及昨日中天記者林宸佑（綽號馬德）因涉國安法遭羈押一事。邱議瑩表示，國安法是非常嚴重且嚴肅的...

沈政男臉書突遭刪號 創新帳號又「被消失」…他發聲怒曝原因

時事評論家、醫師沈政男常在臉書社群分享觀察分析文，上周疑遭惡意檢舉停權，他重新申辦帳號，新帳號才用2天又被消失，沈政男今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。