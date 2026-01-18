社宅政策轉彎？內政部：未來重點鎖定北北桃中都會區 地方須共同努力

賴政府社宅政策轉彎，直接興建數量下修，改衝刺空屋轉包租代管，引發民團、在野批評。內政部報告指出，面對人口結構變化與都會區土地條件限制，社宅供應必須朝多元化方式推動，中央與地方責無旁貸；未來將持續透過多元管道擴充社宅供應，並將重點放在雙北、桃園及台中。

賴總統提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，是在前總統蔡英文直接興建社宅12萬戶、包租代管8萬戶的基礎上，累積達成興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，共100萬戶目標；不過，近期目標可能朝多元興建18萬戶、包租代管32萬戶、租金補貼60萬戶目標執行，並視情況檢討。

立法院內政委員會明天將邀內政部就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告，並備質詢，而內政部今天送達的書面報告，則以「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」說明政策調整原因。

內政部報告指出，台灣都會核心地區素地稀缺、少子化，及高空屋率及高屋齡等多重挑戰，須依社會情勢適度調整「直接興辦、包租代管、租金補貼」3大居住政策方向。

針對直接興辦社宅，內政部指出，由於都會區土地使用趨於飽和，租屋需求仍集中都會區，將持續透過盤點國公有土地、整體開發、促參、都市更新分回等多元方式擴充社宅量能，推動重點將放在台北、新北、桃園、台中等都會區。地方政府也應續運用市有土地，通盤考量人口、產業發展、通勤情形等因素，共同努力落實興辦社會住宅。

擴大包租代管方面，內政部指出，目前六都屋齡在50年以下的低度使用住宅為37.5萬戶，將有效引導至租屋市場，將需求精準布建於都會區，截至114年12月底，包租代管社宅有效契約數已達10萬4803戶，其中經濟及社會弱勢戶占43%，保障弱勢居住需求。

租金補貼部分，內政部指出，截至114年12月底，租金補貼申請戶數為108萬戶，累計核定91萬戶，累計撥款戶數為65萬戶，補貼最多縣市前3名依序為台中市20萬餘戶、新北市14萬餘戶及桃園市11萬餘戶，政策也獲7成滿意度，未來也將透過提高房東及業者媒合弱勢戶的補助額度，提升業者媒合意願，強化弱勢支持。

此外，內政部提到，為保障婚育家庭，114年已釋出1000戶婚育宅，115年預計可再提供1034戶婚育宅、116可提供2600戶、117年可提供4600戶，加計都更分回可提供超過1萬戶。