賴總統示範遛狗 盼研究人畜傳染病

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
總統賴清德罕見牽起遛繩，在隨扈的引導下牽著狗狗到處與動保團體與貓狗主人們寒暄。（直播截圖）
【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】賴清德總統在活動中罕見牽起狗狗的遛繩，與現場民眾熱情寒暄！他18日出席「信賴汪汪喵喵嘉年華會」時，牽起黨員的狗狗「葡萄」，同時示範遛狗需要綁牽繩的觀念宣導。賴清德強調，全台貓狗高達340萬隻，政府未來會加強動保、人道抓捕與收容場所評估，也要多研究寵物傳染病，讓貓狗與飼主都能健康。

加強查緝非法繁殖

賴清德在致詞時強調，全台灣的貓狗數量比14歲以下的幼童還要多，除了小孩愈生愈少政府要面對以外，愛護動物也是文明社會的重要象徵。因此，政府2年前成立動物保護司，還鼓勵獸醫師若沒有開業可發給獎金，協助政府進行牛、豬、鴨等養殖動物的防疫。

「未來將加強查緝非法繁殖！」賴總統表示，行政院已經提出《動保法》修法，將與愛護與保護動物的團體合作，對流浪的毛小孩進行人道抓捕，然後經過結紮、訓練後開放民眾領養，同時也會給動檢人員更多即時處理問題的權力，還有加強寵物登記、收容處所的檢討，以及規範保護區內不可以餵養動物。

要人道對待寵物

針對虐待動物的部分，賴總統強調，將增加刑度與罰則，他也很親切的關心民眾家的貓咪，包括有民眾領養2年半的貓貓，還會在女兒做功課與看電視的時候陪伴她，讓賴總統溫馨的表示，寵物在台灣繁殖出來，也要受到良好的對待，因此要杜絕虐待動物。

賴總統也表示，貓跟狗有些傳染病會互相傳染，有時候甚至會傳染給人，但過去比較少人關注這方面，因此他請衛福部與農業部共同合作，研究動物健康與貓狗共同傳染病。

他致詞完後，還將遛繩掛在黨員的狗狗「葡萄」上，隨著隨扈與狗主人的引導下，到嘉年華現場與各攤位的民眾與團體聊天，活動顯得相當溫馨、放鬆。


虐待動物 寵物 賴清德

