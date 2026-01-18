快訊

大罷免32比0 柯文哲：很多人為了救阿北才去投票…國民黨別太高估實力

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨台北市黨部今天舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（右二）、現任黨主席黃國昌（右一）、前發言人吳怡萱（左二）、台北市議員張志豪（左一）等人出席。記者葉信菉／攝影
民眾黨台北市黨部今天舉行松信夥伴見面會，前黨主席柯文哲（右二）、現任黨主席黃國昌（右一）、前發言人吳怡萱（左二）、台北市議員張志豪（左一）等人出席。記者葉信菉／攝影

台北地方法院審理京華城案，排定今年3月26日一審宣判。民眾黨前主席柯文哲今天說，他原本計劃要寫4本書，但是內容都還都不完整，待在台北看守所期間也有關注大罷免，很多人為了救柯文哲而出門投票，「國民黨不要太高估實力。」

民眾黨台北市黨部今天舉辦「松信夥伴見面會」，與會者包括柯文哲、民眾黨主席黃國昌、台北市黨部主委周榆修，還有台北市議員張志豪、林珍羽等人。柯文哲在會中暢談自身司法案件，「相信自己相信的東西，大家每天都進步一點，累積起來的進步就很驚人。」

柯文哲指出，歷經在台北看守所進修1年，他發現發呆也是一種幸福，當時有計劃要寫4本書，不過內容至今都不完整，包括擔任過去台北市長的經驗、民眾黨從中央到地方黨部的標準作業流程，「犯過的錯誤不能再犯，例如立法院辦公室怎麼報帳，一定要有規則。」

柯文哲說，自己總共換過9位室友，每個人的故事都很精彩，很多管理員也都很有趣，就像去年7、8月間的大罷免，「管理員每30分鐘就來報進度，我不想聽都不行」，因為他只有選擇訂閱報紙，本來想說要參採多元意見，但是自由時報看不下去、中國時報字體太大，最後還是看聯合報。

柯文哲表示，每個人一天都只有24小時，愁眉苦臉也是24小時，隨遇而安也是24小時，因此自己在看守所讀很多書，「我剛出來不太會講話，而且還有人群恐懼症」，經過一段時間才得以恢復，反正最後還是活著回來，「我在監獄裡也有想過，我會不會死在裡面。」

柯文哲認為，要不是大罷免結果32比0，他現在可能還待在看守所，很多人為了救出柯文哲而去投票，「國民黨不要太高估實力，我是個很愛數據的人，我有做過研究，所以我知道情況，但是不要洩漏太多國家機密。」

柯文哲 大罷免 民眾黨 京華城案

