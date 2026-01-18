影／中天主播涉國安法遭羈 黃國昌：盼司法毋枉毋縱不要雙標

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
橋頭地檢署16日執行搜索，認定中天記者林宸佑和5名現退役軍人涉違反國家安全法等，17日經法院裁定羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的立場非常清楚，就是毋枉毋縱不要雙標，而非有特定綠色媒體事前掌握訊息，碰到違法的綠色記者就擺爛不處理，這才是法治社會應該有的原則。

黃國昌上午與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人，出席「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，報告民眾黨2026政策藍圖。，針對民進黨新北市議員卓冠廷反酸聲援者，並認為「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。」的說法，黃國昌受訪時反嗆，「誰是中共同路人？民進黨拿納稅錢在府院養共諜，民進黨還是省省，幹點正事吧」，民進黨政府拿不出政績，一天到晚只會抹黑抹紅，過去到底為台灣社會做了什麼事？

民眾黨立委張啓楷則表示，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖，林宸佑的事情非常嚴重，他覺得心臟壓著一塊大石頭，「台灣真的在走回頭路嗎？國際媒體將會怎麼看待？」張啓楷質疑，檢調單位一方面聲稱不公開，另一方面卻有媒體大肆報導，台灣的司法公信力非常脆弱，麻煩不要再破壞台灣法治的根。

橋頭地檢署16日執行搜索，認定中天記者林宸佑和5名現退役軍人涉違反國家安全法等，17日經法院裁定羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的立場非常清楚，就是毋枉毋縱不要雙標。記者邱德祥／攝影
橋頭地檢署16日執行搜索，認定中天記者林宸佑和5名現退役軍人涉違反國家安全法等，17日經法院裁定羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的立場非常清楚，就是毋枉毋縱不要雙標。記者邱德祥／攝影
橋頭地檢署16日執行搜索，認定中天記者林宸佑和5名現退役軍人涉違反國家安全法等，17日經法院裁定羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的立場非常清楚，就是毋枉毋縱不要雙標。記者邱德祥／攝影
橋頭地檢署16日執行搜索，認定中天記者林宸佑和5名現退役軍人涉違反國家安全法等，17日經法院裁定羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的立場非常清楚，就是毋枉毋縱不要雙標。記者邱德祥／攝影
