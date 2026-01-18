影／邱議瑩被問林宸佑事件 她反問媒體：要說實話嗎？

民進黨立委邱議瑩新版春聯，被問及昨日中天記者林宸佑（綽號馬德）因涉國安法遭羈押一事。邱議瑩表示，國安法是非常嚴重且嚴肅的國家安全議題；這不是什麼迫害，這也不是言論自由的問題。

今早立委邱議瑩在高雄科工館發送「台灣尚勇」春聯，被媒體記者問及，在立法院對馬德印象如何？邱議瑩聽見問題後，先呵呵說「要說實話嗎？」，後面才正式回應。邱議瑩說，林宸佑在採訪新聞上面是很積極，但是有時在採訪過程很刻意地去挑釁。

她表示，姑且不談林宸佑的個人採訪行為，在面對國安法這樣的一個非常嚴重、而且非常嚴肅的國家安全議題上面，其實沒有任何模糊空間。對於保衛台灣、保衛國家安全的這件事情上面，我們都必須很嚴肅地去面對，「所以這不是什麼迫害，這也不是什麼言論自由的問題，而是對於一個國家安全保護的一個很嚴肅的議題」。

邱議瑩說，此事當然也希望司法調查能夠嚴謹，不過她也要再次重申，對於國家保護的這個區塊沒有任何模糊的空間。