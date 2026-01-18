沈政男臉書突遭刪號 創新帳號又「被消失」…他發聲怒曝原因

時事評論家、醫師沈政男常在臉書社群分享觀察分析文，上周疑遭惡意檢舉停權，他重新申辦帳號，新帳號才用2天又被消失，沈政男今發聲，他對國內外政治、時事等有頗多批評及見解，具一定影響力遭封鎖，讓人不免有政治方面的聯想。

醫師沈政男在其社群網站除了分享生活、美食及醫療衛教知識，於新冠肺炎疫情期間剖析疫況，並長期就國內外政治、政策等時事進行評論及預測，也很關注民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，甚至多次發文聲援，因此也有一票臉書支持者。

不過，沈政男臉書帳號近期卻遭停權，他上周三（14日）用新申請的臉書帳號發文指出，他的臉書帳號被停權了，理由竟是涉及詐欺，寫了十幾年臉書，幾千篇長文貼文，竟然就這樣被沒收。他同時宣告新創該臉書帳號，歡迎大家告訴大家。

沒想到，沈政男於14日新設的帳號才發了對2026台南市長民進黨初選結果預測，以及對初選結果的看法，結果新帳號啟用僅2天，16日突然又不見了，疑似又遭臉書停權，連帶他同步在Threads全新創設的帳號也消失得無影無蹤。

沈政男今接受訪問表示，第一次疑遭惡意檢舉被停權刪號，為此重新創設帳號，疑因臉書內部機制偵測判定是同一人帳號就連動封鎖，才會隔沒幾天新帳號又被消失，所以他現在也不敢再申請新帳號發文，因為辦新帳號很可能又會被封鎖。

他憤慨痛批，臉書這樣將他人經營已久的帳號停權封鎖，其實是滿嚴重的事情，尤其他對國內外政治、時事等有頗多批評及見解，因蠻多人會看而具一定影響力，如今卻遭停權封鎖，讓人不免有政治方面的聯想，臉書應正視並避免該狀況發生。