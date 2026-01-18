中天主播涉國安法遭羈押 黃國昌盼司法毋枉毋縱不要雙標

高雄橋頭地檢署偵辦國安案，昨天北上搜索、帶回中天主播、記者林宸佑（社群名字馬德），訊後向法院聲請羈押禁見獲准。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨的立場非常清楚，就是毋枉毋縱不要雙標，而非有特定綠色媒體事前掌握訊息，碰到違法的綠色記者就擺爛不處理，這才是法治社會應該有的原則。

林宸佑等6人涉嫌違反國家安全法等，高雄橋頭地方法院昨天裁定全數羈押禁見，民眾黨多位黨公職選擇在第一時間聲援，民進黨新北市議員卓冠廷反酸聲援者，並認為「現在是一個非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。」

民眾黨今天上午舉行「2026年共同政策綱領」記者會，針對卓冠廷的說法，黃國昌受訪時反嗆，「誰是中共同路人？民進黨拿納稅錢在府院養共諜，民進黨還是省省，幹點正事吧」，民進黨政府拿不出政績，一天到晚只會抹黑抹紅，過去到底為台灣社會做了什麼事？

黃國昌強調，針對個別司法案件，民眾黨的立場非常清楚，就是毋枉毋縱不要雙標，而非有特定綠色媒體事前掌握訊息，遇到綠色記者違法就擺爛不處理，這才是法治社會應該有的原則。

民眾黨立委張啓楷則表示，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要又迎來綠色恐怖，自己是在解嚴前後開始擔任記者，許多台灣人民流血流汗、犧牲生命才爭取到民主自由與法治，這件事情非常嚴重，「台灣在走回頭路嗎？國際媒體將會怎麼看待？」

張啓楷也說，林宸佑表現非常優秀，過去總是監督執政黨，民眾黨要求毋枉毋縱的同時，也要反問政府證據是否明確，台灣是一個走過戒嚴的國家，如今人權跟言論自由再度受到挑戰，「黨檢媒又一體了嗎？又要開始偵查不公開嗎？」

張啓楷質疑，檢調單位一方面聲稱不公開，另一方面卻有媒體大肆報導，台灣的司法公信力非常脆弱，麻煩不要再破壞台灣法治的根，此事牽涉國家安全法與新聞媒體，「請不要造成寒蟬效應，也不要讓媒體監督政府噤若寒蟬，再這樣下去不只是倒退，而是台灣會變成國際笑話。」

此外，針對1.25兆元對美軍購特別條例，傳出國民黨團有意提出自家版本，黃國昌聽聞後則表示，各別黨團提出版本對選民負責，這是民主社會的常態，中華民國是一個國主國家，總不可能只能通過行政院版本，至於如何爭取人民支持與社會認同，相信這是接下來要努力的方向。

媒體詢問，國民黨睽違9年首發年終，民眾黨今年獎金狀況如何。黃國昌則說，過去一年所有黨公職都非常辛苦，「作為黨主席，能夠在歲末年終的時候，讓每一個人過個好年，應該是我的責任，去年怎麼發今年就怎麼發，不會少。」