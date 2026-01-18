快訊

北市國小驚傳學生教室持剪刀揮舞！家長控：非第一次 孩子不敢上學

115學測英文／難度降低有感 作文從「養寵物現象」分析少子化

好市多插旗葡萄酒一級戰區 什麼策略讓行家也去補貨？

聽新聞
0:00 / 0:00

林宸佑涉國安法遭羈押 黃國昌：毋枉毋縱不要雙標

中央社／ 台北18日電
黃國昌。聯合報系資料照
黃國昌。聯合報系資料照

中天記者林宸佑遭依涉犯國安法等罪羈押禁見。民眾黨主席黃國昌今天說，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，「毋枉毋縱、不要雙標」，不要特定案件就有特定綠媒事先掌握訊息，這才是法治社會該有的原則。

橋頭地檢署16日執行搜索，認定中天記者林宸佑和5名現退役軍人涉違反國家安全法等，17日經法院裁定羈押禁見。橋頭地檢署表示，林男涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等給現役軍人，使軍事資料轉交給中國人士。民進黨新北市議員卓冠廷說，現在是非常好辨認哪些人可能是中共在台協力者的時間點。

黃國昌上午與民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人，出席「台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會」，報告民眾黨2026政策藍圖。

針對林宸佑案，黃國昌會前受訪表示，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚，就是毋枉毋縱、不要雙標，不要特定案件就有特定綠色媒體事先掌握訊息，不要看到是綠色的記者做違法的事就擺爛不處理，這才是法治社會應該有的原則。

張啓楷說，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖，林宸佑的事情非常嚴重，他覺得心臟壓著一塊大石頭，「台灣真的在走回頭路嗎？」國際媒體會怎麼看這事件，這牽扯到國安、還牽扯到媒體人。

另外，媒體報導，國民黨已連續9年未發放年終獎金，國民黨副主席兼秘書長李乾龍17日證實，將發放年終相關慰問金。媒體詢問，民眾黨今年年終如何。

黃國昌說，過去這一年所有黨工職非常辛苦，作為黨主席，能夠在歲末年終時讓每個人過個好年，應該是他的責任，「去年怎麼發、今年就怎麼發，不會少」。

台灣民眾黨 黃國昌 國安法 林宸佑

延伸閱讀

「民主警訊」中天主播林宸佑收押 張啓楷臉色凝重：不要出現綠色恐怖

嘉義市長選戰升溫 柯文哲力挺張啓楷「藍白只會推一組人」

陳佩琪可能角逐參選台北市長？ 柯文哲瞪大眼震驚似不知情

陳佩琪突爆賴總統「捐款超過所得」 柯文哲：下次帶她出門免得製造麻煩

相關新聞

中天主播涉國安法遭羈押 黃國昌盼司法毋枉毋縱不要雙標

高雄橋頭地檢署偵辦國安案，昨天北上搜索、帶回中天主播、記者林宸佑（社群名字馬德），訊後向法院聲請羈押禁見獲准。民眾黨主席...

中天主播涉國安法遭押 蘇巧慧：司法勿枉勿縱

高雄橋頭地檢署偵辦國安案件，帶回中天新聞台主播、記者林宸佑（馬德），訊後向法院聲請羈押禁見獲准。新北市長參選人、民進黨立...

盧特尼克攤牌下的台灣赤裸困境 安全保障端看川普心情

台北與華府宣布達成貿易協議，美國商務部長盧特尼克的發言乍聽之下無比直白，其實暗藏玄機。盧特尼克表示，協議目標是川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40%轉移至美國本土。他形容協議是「一項規模極為龐大的美國本土製造回流承諾」，並反問道：「他們為什麼要這麼做？」 盧特尼克近乎自問自答：「答案就在於，川普對保護他們至關重要。所以，他們希望讓我們的總統感到滿意（keep happy），不是嗎？」這段話赤裸到令人不寒而慄，卻也精準道出川普2.0時代台美關係的三重現實。

總預算僵局、藍白彈劾總統 賴政府為何堅持不妥協？

新的一年開始後，朝野持續就總預算案以及賴清德總統彈劾案角力。對於藍白陣營聯手提案，將優先處理TPASS行政院通勤月票等38項新興計畫預算項目，以及將就總統彈劾案邀請被彈劾人賴總統赴立法院說明，府院黨拒絕埋單的態度強硬；據了解，賴政府不願與在野黨妥協，有其主客觀因素。

「民主警訊」中天主播林宸佑收押 張啓楷臉色凝重：不要出現綠色恐怖

民眾黨創黨主席柯文哲與徵召嘉市長參選人、立委張啓楷，下午嘉義市區掃街，媒體針對中天新聞主播綽號「馬德」記者林宸佑，捲入國...

聲援林宸佑「能掌握什麼機密」遭圍剿 陳智菡再酸：笑死都不能發問？

中天主播林宸佑（綽號馬德）因涉嫌違反國安法遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡發文聲援，引發綠委紛紛發文回擊，立委沈伯洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。