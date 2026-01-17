聽新聞
0:00 / 0:00

「民主警訊」中天主播林宸佑收押 張啓楷臉色凝重：不要出現綠色恐怖

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲與徵召嘉市長參選人、立委張啓楷，下午嘉義市區掃街。記者魯永明／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲與徵召嘉市長參選人、立委張啓楷，下午嘉義市區掃街。記者魯永明／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲與徵召嘉市長參選人、立委張啓楷，下午嘉義市區掃街，媒體針對中天新聞主播綽號「馬德」記者林宸佑，捲入國安法案遭收押，問同為媒體記者出身張啓楷看法，張臉色凝重，批這是第一件媒體記者被檢方依國安法案，搜索逮捕收押，他說，司法若淪為政治工具，將是台灣民主最大悲哀。

張啓楷表示，「馬德」新聞界深耕多年，無論擔任主播或記者，都受到廣大觀眾支持，如今卻被以國安法搜索羈押，這在台灣民主史上是非常嚴重警訊。張啓楷說，「司法已經讓人民不信任了，不要有司法迫害，一定要毋枉毋縱，過去有白色恐怖，不要現在又出現綠色恐怖」，張啓楷擔心重蹈過去白色恐怖。

他提及站在身旁的柯文哲表示，柯文哲過去1年多來遭收押禁見，被檢方指控，後來證明沒有金流、沒證據？柯文哲案，印證人民對司法信任度愈來愈低，希望政府不要用司法追殺異已非執政黨人士。站在身旁柯文哲說，「不是對司法信任愈來愈低，而是根本不信任。」

國安法 柯文哲 中天新聞 張啓楷

延伸閱讀

嘉義市長選戰升溫 柯文哲力挺張啓楷「藍白只會推一組人」

陳佩琪可能角逐參選台北市長？ 柯文哲瞪大眼震驚似不知情

陳佩琪突爆賴總統「捐款超過所得」 柯文哲：下次帶她出門免得製造麻煩

黃國昌、柯文哲、蔡壁如挺張啓楷下辯論戰帖 王美惠冷處理

相關新聞

聲援林宸佑「能掌握什麼機密」遭圍剿 陳智菡再酸：笑死都不能發問？

中天主播林宸佑（綽號馬德）因涉嫌違反國安法遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡發文聲援，引發綠委紛紛發文回擊，立委沈伯洋...

「民主警訊」中天主播林宸佑收押 張啓楷臉色凝重：不要出現綠色恐怖

民眾黨創黨主席柯文哲與徵召嘉市長參選人、立委張啓楷，下午嘉義市區掃街，媒體針對中天新聞主播綽號「馬德」記者林宸佑，捲入國...

中天主播涉國安法遭羈押禁見 陳智菡酸：掌握的不就是賴品妤假摔？

中天主播林宸佑（綽號馬德）因涉嫌違反國安法，遭橋頭地檢署指揮高雄市調處抓人，並聲押禁見獲准。民眾黨立院黨團主任陳智菡今發...

行政院跨部會合作3策略 國土署：加速營建剩餘土石方去化

土方之亂持續，行政院為解決業者因應土方去化面臨的困難，行政院長卓榮泰昨邀環境部、交通部、經濟部、內政部等部會研商，確認從...

TeamTaiwan春聯好夯！蔡其昌春聯首發萬人領取 明起全國319處同步領取

中華職棒會長、立委蔡其昌去年發的「台灣尚勇」春聯風靡全台，送出逾百萬張，今年推出新版的「TeamTaiwan尚勇」春聯，...

影／回歸九二共識、反對台獨 鄭麗文：兩岸立刻融冰和解

外界關注國共論壇重啟進度，國民黨主席鄭麗文今天談到兩岸互動說，回歸九二共識，反對台獨，馬上就可以迎來兩岸和解、融冰、和平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。