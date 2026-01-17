「民主警訊」中天主播林宸佑收押 張啓楷臉色凝重：不要出現綠色恐怖

民眾黨創黨主席柯文哲與徵召嘉市長參選人、立委張啓楷，下午嘉義市區掃街，媒體針對中天新聞主播綽號「馬德」記者林宸佑，捲入國安法案遭收押，問同為媒體記者出身張啓楷看法，張臉色凝重，批這是第一件媒體記者被檢方依國安法案，搜索逮捕收押，他說，司法若淪為政治工具，將是台灣民主最大悲哀。

張啓楷表示，「馬德」新聞界深耕多年，無論擔任主播或記者，都受到廣大觀眾支持，如今卻被以國安法搜索羈押，這在台灣民主史上是非常嚴重警訊。張啓楷說，「司法已經讓人民不信任了，不要有司法迫害，一定要毋枉毋縱，過去有白色恐怖，不要現在又出現綠色恐怖」，張啓楷擔心重蹈過去白色恐怖。

他提及站在身旁的柯文哲表示，柯文哲過去1年多來遭收押禁見，被檢方指控，後來證明沒有金流、沒證據？柯文哲案，印證人民對司法信任度愈來愈低，希望政府不要用司法追殺異已非執政黨人士。站在身旁柯文哲說，「不是對司法信任愈來愈低，而是根本不信任。」