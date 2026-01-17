中天主播涉國安法遭羈押禁見 陳智菡酸：掌握的不就是賴品妤假摔？

中天主播林宸佑（綽號馬德）因涉嫌違反國安法，遭橋頭地檢署指揮高雄市調處抓人，並聲押禁見獲准。民眾黨立院黨團主任陳智菡今發文聲援，一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？她還說，「馬德掌握的不就是賴品妤假摔？」

陳智菡在臉書發文質疑，一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？馬德掌握的不就是賴品妤假摔？

至於陳智菡提及「賴品妤假摔」為2023年8月，林宸佑在採訪現場追問賴品妤關於其父賴勁麟的綠能公司爭議，過程中賴疑似因推擠跌倒，賴品妤也指控林宸佑「惡意推人」；林宸佑則反稱是賴品妤是自摔，同時對賴提誹謗訴訟。但檢方認為，當時現場確實擁擠且處於混亂採訪狀態，賴品妤評論並非無端造謠，因此將賴品妤不起訴。

中天新聞今則對外聲明，公司對案情毫無所悉，無可回應。「希望司法公正審理，毋枉毋縱，天佑台灣」，至於外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。